Definidas, duplas de voleibol de playa para el Regional

Dentro de la categoría 1997-1997, las duplas antes mencionadas, prácticamente no tuvieron rival sobre la cancha de arena del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, en donde se vivió una maratónica y soleada jornada.



En búsqueda de boletos para representar a nuestra patria chica en el certamen voleibolístico de playa de la zona 2, integrada por Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas, que será sede en fecha por definir, las pupilas de Hipólito Duarte Herrera vencieron sin problema alguno a Loreto y Enrique Estrada.



Con parciales de 21-1 y 21-0 las zacatecanas con experiencia en eventos internacionales inauguraron el certamen estatal ante Loreto y posteriormente aplicaron dosis de 21-4 y 21-2 a Enrique Estrada.



Por su parte, la dupla varonil de Francisco Pavel Gutiérrez Esparza y Dai Yael Esparza Rosales, en virtud de que el representativo jerezano no presentó credenciales oficiales de competencia, tuvo que esperar unas horas para medir fuerzas con Loreto, al que doblegaron 21-5 y 21-6 y poner en la cúspide al municipio de Apulco.



Carlos Álvarez y Arturo Herrada de Loreto, dieron lo mejor de sí ante los hombres que en repetidas ocasiones han representado a Zacatecas en los distintos procesos de la justa olímpica azteca y cuya experiencia quedó una vez más de manifiesto en el terreno de juego de Incufidez.



En clase 2000-2001 femenil, Loreto con María Acevedo y Ana García tuvo que venir de atrás para vencer a Zacatecas en 3 episodios, ya que en el primero estuvo abajo 8-21, pero cerró con fortaleza física y técnica para registrar parciales de 21-15 y 15-5 sobre Lucy y Sofía Vega.



Calera en clase 2002-2003 varonil obtuvo victoria en partida doble a razón de 21-4 y 21-11 sobre Enrique Estrada, además de 21-4 y 21-10 sobre Jerez de García Salinas, gracias a la destacada labor en defensa y ataque de Juan Velázquez y Salomón Montañés.



Enrique Estrada con Carlos Vega y Sifraín Ordaz, venía de vencer 22-20 y 21-17 a Rafael Trujillo y Sebastián Dorado de Jerez, quienes también fueron victimados por Salomón Montañés y Juan Velázquez de Calera de Víctor Rosales.



