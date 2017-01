Definido, el calendario 2017 del Campeonato Regional de Off Road Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El campeonato iniciará el 12 de marzo. (Cortesía) Campeonato Regional de Off Road 2017, toda vez que en una reunión con los promotores y pilotos de las Escuderías que integran el Club en el estado llegaran al acuerdo para hacer el Calendario del circuito 2017 en el que se espera que continúe el crecimiento tanto en carros como en afición.



Eduardo Ruiz Nava, presidente del Club, mencionó que este año será mucho mejor para el off road, ya que se pretende superar el número de Escuderías, patrocinadores y sobretodo el número de familias zacatecanas que son participes de este gran Campeonato que une en sana convivencia a todos los equipos.



De tal forma que todo está listo para que el próximo 12 de marzo inicie la actividad sobre la tradicional pista El Marengo en la que los bólidos de acero volverán a ver acción con los distintos clubes que están unidos en Zacatecas: Omos Racing Team, Jasso Racing, Sein Gallegos, Nava Racing Team, Valdez Racing y Chiringas Racing Team.



Sedes y fechas:

12 de marzo- Pista El Marengo

2 de abril - Pista El Marengo

14 de mayo- pista El Marengo

25 de junio - pista Ojocaliente

30 de julio - pista El Marengo

20 de agosto - pista Fresnillo

17 de septiembre - pista El Marengo.

15 de octubre - pista El Marengo (Tentativa a Pista CHIRRINGAS)

14 de noviembre (Tentativa por confirmar)

10 de Diciembre la Gran Final en la pista El Marengo.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Volverán a rugir los monoplazas dentro del, toda vez que en una reunión con los promotores y pilotos de las Escuderías que integran el Club en el estado llegaran al acuerdo para hacer el Calendario del circuito 2017 en el que se espera que continúe el crecimiento tanto en carros como en afición.Eduardo Ruiz Nava, presidente del Club, mencionó que este año será mucho mejor para el off road, ya que se pretende superar el número de Escuderías, patrocinadores y sobretodo el número de familias zacatecanas que son participes de este gran Campeonato que une en sana convivencia a todos los equipos.De tal forma que todo está listo para que el próximo 12 de marzo inicie la actividad sobre la tradicional pista El Marengo en la que los bólidos de acero volverán a ver acción con los distintos clubes que están unidos en Zacatecas: Omos Racing Team, Jasso Racing, Sein Gallegos, Nava Racing Team, Valdez Racing y Chiringas Racing Team.12 de marzo- Pista El Marengo2 de abril - Pista El Marengo14 de mayo- pista El Marengo25 de junio - pista Ojocaliente30 de julio - pista El Marengo20 de agosto - pista Fresnillo17 de septiembre - pista El Marengo.15 de octubre - pista El Marengo (Tentativa a Pista CHIRRINGAS)14 de noviembre (Tentativa por confirmar)10 de Diciembre la Gran Final en la pista El Marengo. Agregar a favoritos deportes

off road zacatecas

zacatecas

campeonato regional de off road zacatecas