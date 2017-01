Definido, el calendario de la Vuelta a Zacatecas en ciclismo de ruta Yair Villalpando

Así lo confirmaron los clubes del estado, quienes al ya estar organizados en la modalidad de ciclismo de montaña este 2017, decidieron agregar un calendario especial para la modalidad de ruta y con ello revivir los campeonatos de antaño de esta disciplina en la que por mucho tiempo Zacatecas destacó a nivel nacional.



Ammisaday Bañuelos, representante del Club Bici Café, informó que gracias al esfuerzo de los clubes Rio Bike Aguanaval, Jabalíes MTB, Jaguares, Bici Café, Vincint, Mingos así como a los señores Ricardo Reyes y Fernando Torres quedó conformado el calendario 2017, mismo que dará inicio el próximo 5 de marzo en Río Grande.



Las categorías en las que se disputará son las siguientes: principiantes (edad libre), Juvenil B (nacidos 2001-2002), Juvenil C (nacidos 1999-2000), Máster A (35-44 años), Máster B (45-54), Máster C (55 años y más), Libre. Mientras que la rama femenil se dividirá únicamente en Principiante y Libre (cualquier edad).

Fechas:



5 de marzo Río Grande Club organizador: Aguanaval

9 de abril Jerez Club organizador: Jerez

28 de mayo Tlaltenando Club organizador: Jaguares

4 de junio Zacatecas Club organizador: Bici Café

Julio Guadalupe Club organizador: Ricardo Reyes

Agosto Fresnillo Club organizador: Fernando Torres

Septiembre Zacatecas Club organizador: Vincit

Octubre Villanueva Club organizador: MIngos



Puntuaciones:

Lugar Puntos

1 11

2 10

3 9

4 8

5 7

6 6

7 5

8 4

9 3

10 2

11 + 1



De igual forma te dejamos el calendario de Ciclismo de MTB

Río Grande 26 de febrero

Guadalupe 26 de marzo

Jerez 23 de abril

Tlaltenango 21 de mayo

Fresnillo 11 de junio

Juan Aldama 11 de julio

Zacatecas 20 de agosto

Miguel Auza 24 de septiembre

Calera 8 de octubre

Fresnillo 12 de noviembre



