Definido, horario de Rayados vs Mineros de octavos de Copa MX

Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) octavos de final de la Copa MX y Mineros tendrá un complicado compromiso cuando este próximo martes 7 de marzo visite a los Rayados de Monterrey sobre el Estadio BBVA Bancomer en punto de las 9 de la noche.



Los dirigidos por Ricardo Rayas tendrán un complicado cotejo pero en el cual no se tiene nada que perder ya que sin lugar a duda los locales serán amplios favoritos debido a que culminó la fase regular como primer lugar del certamen gracias a una vasta plantilla que tiene el cuadro norteño.



Tras el buen sabor de boca que dejó el triunfo por goleada 3-0 ante el Atlas el timonel de la oncena zacatecana se mostró contento con el accionar de algunos jugadores que regularmente en el ascenso no han tenido los minutos que ellos quisieran.



De tal forma que el Rayados vs Mineros formará parte del primer bloque de eliminación directa dentro de la jornada que se disputará el martes.



Martes 7 de marzo

Gallos-Juárez (7 de la tarde)

Chiapas-Puebla (7 de la tarde)

Rayados-Mineros (9 de la noche)

Chivas-Correcaminos (9 de la noche)



Miércoles 8 de marzo

Toluca-Monarcas (7 de la tarde)

León-Cruz Azul (7 de la tarde)

Xolos-América (9 de la noche)

Necaxa-Santos (9 de la noche)





