Deja Barbosa la coordinación del PRD en el Senado; llega Morón

En conferencia de prensa, argumentó que desde el pasado viernes tomó la decisión de renunciar para seguir “la ruta política” trazada por él y catorce senadores más –de diecinueve en su bancada—, y luego elegir en su lugar al senador Raúl Morón Orozco.

“Las dos razones: una, preservar al grupo, ésa es la única vía que preserva al grupo, la otra no lo preserva; y la otra razón, que quede perfectamente claro, no se trata de un asunto de a ver quién tiene la coordinación, menos del tema de manejar prerrogativas”, explicó Barbosa Huerta.

La elección de Morón Orozco, exlíder magisterial, le da la vuelta a la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, quien designó como coordinadora temporal a la vicecoordinadora de la bancada, Dolores Padierna.



La elección de Raúl Morón se dio entre quince senadores. No convocaron a Padierna Luna, a Angélica de la Peña, ni a los senadores Isidro Pedraza y Luis Sánchez, por su posición contraria al del grupo que respaldó a Miguel Barbosa.

“Ya está la decisión tomada por los quince, somos amplia mayoría de senadores que conformamos el grupo. Es todo legal, todo estatutario, no tenemos ninguna dificultad”, señaló Raúl Morón Orozco.

Acompañado de más senadores, como Rabindranath Salazar Solorio, Mario Delgado Carrillo y Luis Humberto Fernández Fuentes, Morón Orozco informó que buscarán diálogo y unidad con los cuatro senadores perredistas que no comparten su visión, y también con la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales.



Además, buscarán la permanencia en el grupo parlamentario de los seis senadores que ya renunciaron al PRD pero siguen en la bancada, como Alejandro Encinas, Zoé Robledo y Mario Delgado.



“Ésta es una fracción parlamentaria donde todos los senadores somos progresistas, luchamos por libertades, somos de izquierda, y es una decisión de nuestros compañeros seguir perteneciendo al grupo parlamentario”, agregó.



En tanto, Miguel Barbosa subrayó que no dejará el PRD e insistió en que buscan preservar el grupo parlamentario.



“No sé de dónde salió esa versión de que nosotros preparábamos maletas, no es así. Queremos preservar al grupo parlamentario como un espacio de pluralidad política”, expresó.



Señaló que esperará la resolución del juicio que interpuso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, y que esta instancia canalizó al área jurídica del PRD para que lo resolviera en cinco días hábiles.



“Yo no retiro mi impugnación. Yo quiero ser resarcido en mis derechos partidarios violados, quiero que se reconozca por la justicia”, dijo el excoordinador.



Los 15 senadores que se asumen como una bancada de izquierda progresista informaron ayer su decisión al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero.



Trayectoria Raúl Morón es senador de primera minoría por Michoacán.

Ha sido diputado local en dos ocasiones.

Fue líder del PRD en Michoacán de 2000 a 2002.

En los comicios de 2015 contendió por la alcaldía de Morelia.

Con formación normalista, fue dirigente de la CNTE en Michoacán y fundador del Movimiento Democrático Magisterial.

DOLORES PADIERNA ES LA COORDINADORA: BARRALES



La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, afirmó que la coordinadora de los senadores de ese partido es Dolores Padierna, pese a que ayer 15 integrantes de la bancada eligieron a Raúl Morón como su nuevo coordinador, tras la renuncia de Miguel Barbosa.



Ayer, en la reunión plenaria del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Barrales calificó como positiva la renuncia de Barbosa Huerta.



Indicó que el proceso de elección del coordinador de los senadores por el sol azteca tendrá que llevarse a cabo únicamente con militantes del partido, dejando fuera a aquéllos que renunciaron al partido pero que se mantienen en a bancada del PRD.

“Buscaremos que sean los compañeros del PRD los que tomen la decisión que le convengan a nuestro grupo parlamentario, en coordinación con nuestro partido”, señaló.

Por separado, Dolores Padierna desconoció la elección de Morón Orozco, pues, dijo, se usó un “procedimiento ilegal”.



Acusó que los 15 legisladores perredistas no estaban facultados para realizar dicha elección, aunado a que no la convocaron a ella ni a otros tres senadores del PRD.



Padierna informó que convocará a los perredistas a votar por su nuevo coordinador, aunque excluirá a los que ya renunciaron al partido pero aún siguen en la bancada.



Crónica de un conflicto El pasado 28 de febrero, Miguel Barbosa llamó a todos los perredistas a apoyar a Andrés Manuel López Obrador rumbo a 2018.

Alejandra Barrales, líder del PRD, dijo que, ante la decisión de Barbosa, “el senador deja de representar la posición del partido” en el Senado.

El 7 de marzo, el CEN del PRD destituyó a Barbosa como coordinador en el Senado y nombró temporamente a Dolores Padierna.

Barbosa impugnó la decisión; la Mesa Directiva del Senado dejó indefinido el reconocimiento de Dolores Padierna como coordinadora.



