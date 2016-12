Deja el cargo el alcalde de Río Grande Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Julio Ramírez, presidente municipal de Río Grande. (Archivo)



Argumentó que la decisión la tomó tras arrepentirse de trabajar sin percibir sueldo alguno, ya que todo lo reparte, como prometió en su campaña.



El aún alcalde de este municipio en entrevista exclusiva para Imagen destacó que, “es mucho el trabajo y el compromiso de gobernar un municipio como Río Grande, pues como todos saben es el quinto más importante en el estado y con más de 65 mil habitantes.



Además, “no hay dinero y no hemos podido conseguir los recursos extraordinarios que tanto prometí en campaña, por eso me voy”, expresó.



Señaló que ya se tienen pláticas con su suplente Francisco Javier Sandoval Cardona, para que al iniciar el 2017 tome las riendas del municipio, pero que aún no se decide de tomar esta responsabilidad ya que su familia y su empresa lo necesitan.



En este sentido señaló “en caso de que mi suplente no acepte la responsabilidad, estaremos proponiendo una terna”.



Los posibles nombres que estarían en la terna están Sergio García Castañeda, Félix Fernández o Eleno Samaniego, este último al que calificó como el más viable pues ha demostrado ser el mejor funcionario municipal.



redaccion@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.- Luego de dos meses y medio que tomo protesta como presidente municipal, Julio Cesar Ramírez López, informó que al concluir el año 2016, dejará el cargo.Argumentó que la decisión la tomó tras arrepentirse de trabajar sin percibir sueldo alguno, ya que todo lo reparte, como prometió en su campaña.El aún alcalde de este municipio en entrevista exclusiva para Imagen destacó que, “es mucho el trabajo y el compromiso de gobernar un municipio como Río Grande, pues como todos saben es el quinto más importante en el estado y con más de 65 mil habitantes.Además, “no hay dinero y no hemos podido conseguir los recursos extraordinarios que tanto prometí en campaña, por eso me voy”, expresó.Señaló que ya se tienen pláticas con su suplente Francisco Javier Sandoval Cardona, para que al iniciar el 2017 tome las riendas del municipio, pero que aún no se decide de tomar esta responsabilidad ya que su familia y su empresa lo necesitan.En este sentido señaló “en caso de que mi suplente no acepte la responsabilidad, estaremos proponiendo una terna”.Los posibles nombres que estarían en la terna están Sergio García Castañeda, Félix Fernández o Eleno Samaniego, este último al que calificó como el más viable pues ha demostrado ser el mejor funcionario municipal. Agregar a favoritos río grande

alcalde

julio ramirez

municipio

cargo