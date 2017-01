Deja Interjet de volar en Zacatecas Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



El problema se debe a que Interjet no ofrece, a diferencia de Aeroméxico, vuelos nocturnos de la Ciudad de México a Zacatecas. Esta situación no se ha podido corregir debido a que no hay que espacios reservados en el aeropuerto de la Ciudad de México para que los aviones de Interjet despeguen rumbo a Zacatecas.



Por ello, las autoridades del Gobierno del Estado trabajan en negociaciones para que la empresa decida permanecer en la entidad, en el aeropuerto Leobardo C. Ruiz, ubicado en Morelos.



Para las personas que deseen viajar desde Zacatecas a la Ciudad de México, solo hay dos opciones en cuanto a aerolíneas: Interjet y Aeroméxico.



Aunque Interjet es considerada una línea aérea de bajo costo no mantiene mucha diferencia respecto a los precios de la competencia con un promedio de 200 pesos menos, aunque se ve limitada por no ofrecer retornos a Zacatecas en la noche.



Si selecciona un viaje para dentro de un mes, resulta más económico hacerlo un miércoles o viernes que un lunes.



Un vuelo redondo para el lunes 27 de febrero tiene un costo de 2 mil 448 pesos en Interjet saliendo a las 9:50 de la mañana, y 2 mil 624 pesos en Aeroméxico; esta última ofrece tres opciones de horario al mismo precio: 6 de la mañana, 9:39 de la mañana y 7:14 de la tarde. Salir el miércoles 1 o el viernes 3 de marzo cuesta 2 mil 408 pesos en Interjet con salida a las 8:15 de la mañana y 2 mil 624 pesos en Aeroméxico, con tres salidas: a las 6:07 y 8:32 de la mañana y 6:55 de la tarde.



redaccion@imagenzac.com.mx La aerolínea Interjet planea dejar de ofrecer sus servicios en el aeropuerto Leobardo C. Ruiz, debido a que no le resulta redituable.El problema se debe a que Interjet no ofrece, a diferencia de Aeroméxico, vuelos nocturnos de la Ciudad de México a Zacatecas. Esta situación no se ha podido corregir debido a que no hay que espacios reservados en el aeropuerto de la Ciudad de México para que los aviones de Interjet despeguen rumbo a Zacatecas.Por ello, las autoridades del Gobierno del Estado trabajan en negociaciones para que la empresa decida permanecer en la entidad, en el aeropuerto Leobardo C. Ruiz, ubicado en Morelos.Para las personas que deseen viajar desde Zacatecas a la Ciudad de México, solo hay dos opciones en cuanto a aerolíneas: Interjet y Aeroméxico.Aunque Interjet es considerada una línea aérea de bajo costo no mantiene mucha diferencia respecto a los precios de la competencia con un promedio de 200 pesos menos, aunque se ve limitada por no ofrecer retornos a Zacatecas en la noche.Si selecciona un viaje para dentro de un mes, resulta más económico hacerlo un miércoles o viernes que un lunes.Un vuelo redondo para el lunes 27 de febrero tiene un costo de 2 mil 448 pesos en Interjet saliendo a las 9:50 de la mañana, y 2 mil 624 pesos en Aeroméxico; esta última ofrece tres opciones de horario al mismo precio: 6 de la mañana, 9:39 de la mañana y 7:14 de la tarde. Salir el miércoles 1 o el viernes 3 de marzo cuesta 2 mil 408 pesos en Interjet con salida a las 8:15 de la mañana y 2 mil 624 pesos en Aeroméxico, con tres salidas: a las 6:07 y 8:32 de la mañana y 6:55 de la tarde. Agregar a favoritos interjet

vuelos

turismo

zacatecas