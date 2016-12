Deja tiroteo un herido de bala Redacción

El enfrentamiento ocurrió cerca de las comunidad Santiaguillo y Miguel Hidalgo de Ojuelos.



Personal ministerial efectuaba un recorrido de vigilancia por algunos caminos de dichos poblados, cuando sujetos no identificados a bordo de un automóvil Volkswagen, Jetta, blanco, les empezó a disparar por lo que los ministeriales repelieron la agresión.



El tiroteo se registró poco después de las 10 de la noche.



En el intercambio de balas una persona resultó con un balazo en un hombro, pero la autoridad correspondiente no precisó si se trataba de un elemento ministerial herido, un civil o uno de los pistoleros.



El herido fue llevado a un nosocomio a la capital zacatecana.



Mientras que los disparos seguían se sumaron en la búsqueda de los hombres armados la Policía Municipal y la Policía Estatal.



Un grupo de uniformados se trasladó al lugar por la comunidad Estación San José, mientras que otros por Miguel Hidalgo de Ojuelos.



Los pistoleros a bordo del vehículo mencionado lograron escapar de las autoridades.



Fuentes de seguridad en el estado revelaron que los civiles armados del Jetta blanco tienen que ver con las ejecuciones que se han registrado en los municipios de Calera de Víctor Rosales y Enrique Estrada.



sujetos armados

civiles armados

policía ministerial