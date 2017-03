Dejan a estados éxito educativo; presentan nuevo modelo Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Palacio Nacional la presentación del nuevo modelo educativo, el cual, dijo, es resultado del trabajo corresponsable de muchas personas e instituciones; lo acompañó el secretario de Eduación Pública, Aurelio Nuño Mayer.



Dijo que las organizaciones de la sociedad civil, los padres de familia, los maestros y todo aquel que quiera contribuir a este gran proyecto nacional son clave para que se convierta en una realidad en todos los rincones del país.



Durante la presentación, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a los maestros, autoridades educativas, y padres de familia a emprender la revolución educativa más importante en casi un siglo.



Manifestó que no haber impulsado la transformación educativa, conociendo los problemas que persisten y la urgencia de resolverlos, hubiese sido irresponsable, vergonzoso e inmoral.



Desde Palacio Nacional, Peña Nieto resaltó que maestras y maestros son los actores más relevantes para lograr la transformación educativa de México y con el nuevo modelo educativo tienen el desafío y la responsabilidad ineludible de prepararse para ser mejores educadores y de formar ciudadanos libres y participativos.



El éxito del nuevo modelo, que entrará en vigor en el ciclo 2018-2019, requiere de un gran esfuerzo de maestras y maestros, “pero tengan certeza de que no están solos, y que las autoridades educativas están para respaldarlos en su preparación y formación profesional”, aseveró.



Manifestó que en el siglo XX, el reto fue la cobertura: “Hoy los desafíos son la calidad, favorecer e incluir a los que menos tienen y lograr el desarrollo integral de los alumnos”.



Tras subrayar que “como país tenemos grandes desafíos y rezagos educativos”, el primer mandatario indicó que “hoy, le decimos al mundo que hemos decidido enfrentarlos”.



Hizo un llamado a los gobernadores, a las autoridades educativas de los estados, a las instituciones del sector, a las organizaciones de la sociedad civil, a los padres de familia, a los maestros y a todo aquel que quiera contribuir a este gran proyecto nacional: “Sus ideas, su experiencia y sus propuestas, son clave, para que este modelo se convierta en una realidad en todos los rincones del país”.



Manifestó que el nuevo modelo está basado en cinco ejes, donde el primero contempla que los niños “aprendan a aprender”, en lugar de memorizar.



Asimismo, puso a la escuela en el centro de la transformación educativa, ya que tendrá recursos propios, infraestructura digna y plantillas de maestros completa.



También prioriza que se mejore la infraestructura en los planteles más necesitados; que las becas vayan a quienes más las necesitan, y que las niñas tengan las mismas oportunidades que los niños.



Otorga la más alta prioridad a la participación de todos los actores involucrados en la educación de niñas y niños y fortalece la formación y el desarrollo profesional docente.



Según la propuesta curricular, desde el tercer grado de preescolar se impartirá la clase de inglés y en primaria se darán dos horas y media por semana.



Se espera que al final de la primaria, los menores se comuniquen en inglés en actividades simples y cotidianas.



En cuanto a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el plan prevé que a partir de tercer grado de primaria se den dos horas y media de este tipo de enseñanza, junto a la clase de Ciencias Naturales.



Sin concesiones



Durante el acto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que el nuevo modelo educativo da una ruta muy clara de qué es lo que se tiene que hacer para transformar de fondo a nuestro sistema educativo.



“Es una ruta que como usted ha dicho señor Presidente, no permite concesiones políticas. Y no permite concesiones políticas porque estamos hablando de lo más valioso que tiene nuestro país, que los sueños y los anhelos de las niñas y de los jóvenes de hoy se conviertan en realidad el mañana. No acepta concesiones porque estamos hablando del futuro de lo más grande que tenemos: nuestro muy querido México.”



En su oportunidad y a nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez, de Morelos manifestó el respaldo de los gobernadores en la aplicación de este nuevo modelo educativo, que anticipó enfrentará resistencias de quienes catalogó como "conservadores y populistas”. “El conservador prefiere un país de maquiladores y el populista quiere sustituir la fuerza de la sociedad presentándose como salvadores de la patria. Ni un país de maquiladores ni una sociedad que la suplanten mesías que luego la destruyen”, sostuvo.

Juan Díaz, del SNTE dijo que se mantendrán vigilantes para evitar que las nuevas normas afecten el desarrollo profesional de maestras y maestros, aunque de entrada dio luz verde a la aplicación de este nuevo modelo educativo.

“Lo afirmamos una vez más, no hay contradicción entre el derecho a una educación de calidad y la vigencia de los derechos de los trabajadores de la educación”.



