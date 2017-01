Dejan a exdiputada sin castigo por fraude Alejandro Wong

La exdiputada local gestionó 750 mil pesos de un proyecto del Programa 3x1 para una planta purificadora en Juchipila. Entre ella y otros tres beneficiarios aportaron 250 mil pesos y el resto lo pusieron los gobiernos estatal y federal.



El proyecto debió terminarse en el 2013 pero, según informes de la SFP, “Dulce María Becerra se fue al extranjero con todo y familia y no ha regresado”.



Por ello, la unidad de transparencia de la SFP informó que ya se “puso en conocimiento de la Procuraduría hechos probablemente constitutivos de delito, en agravio de la Hacienda del Estado que pudiera derivar en el delito de fraude y lo que resulte”.



La denuncia, de acuerdo a la secretaría, se interpuso desde el 13 de enero del 2015 y “una vez que la Secretaría de la Función Pública interpuso la denuncia penal, las actuaciones que dentro de la carpeta de investigación se realicen, queda a cargo exclusivamente de la Procuraduría General de Justicia del Estado”.



Imagen ha solicitado a la PGJEZ avances sobre este caso y mediante un reporte de transparencia se indicó que la Agencia del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos no tiene registro de alguna denuncia en contra de la exdiputada.

Mientras tanto, la SFP no tiene conocimiento del paradero de Becerra Benavides ni de los avances en el proceso.



