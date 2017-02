Dejan de vender artículos de la marca Trump en tiendas Sears y Kmart AP

redaccion@imagenzac.com.mx NUEVA YORK.- Las cadenas Sears y Kmart dejarán de vender algunos productos de la marca Trump por internet, pero se han negado a precisar cuántos artículos serán. Prefieren enfatizar que muchos siguen disponibles mediante sus acuerdos con terceros.Es el indicio más reciente de cómo diversas empresas están tratando de mantener un equilibrio luego que el presidente Donald Trump fustigó a Nordstrom por dejar de vender los productos de su hija Ivanka Trump.Los expertos en cuestiones de ética denunciaron que es un uso indebido de la autoridad presidencial y que podría interpretarse como una amenaza a otras empresas.La decisión de Sears Holdings Inc. ocurre tras versiones de que había dejado de vender por internet 31 productos que llevan el apellido Trump. La empresa no respondió a preguntas sobre el tema.La cadena ha estado pasando por dificultades económicas y la semana pasada anunció que podría tener que vender más tiendas, reducir su nómina y colocar en venta algunas de sus marcas. Agregar a favoritos trump

