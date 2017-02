Dejará de funcionar coordinación municipal de Tránsito en 13 días Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Los elementos de tránsito se incorporarán a la DSP. (Archivo)



Manifestó que el personal de dicho departamento no será despedido, algunos de los elementos regresaran a la Dirección de Seguridad Pública (DSP), mientras que el personal administrativo se incorporará a las oficinas en donde hace falta personal.



Aquellos elementos que no cuentan con el examen de control y confianza les pedirán que se integren y realicen dicha prueba, ya que se pretende fortalecer a Seguridad Publica.



Consideró que se fortalecerá Tránsito del Estado, para evitar que como en el pasado se tengan pocos elementos y explicó que el gobernador Alejandro Tello en su Plan Estatal de Desarrollo tiene la intención de fortalecer Seguridad Publica y Tránsito.



Dijo que es posible que sí alguno de los elementos que trabajaron en tránsito municipal cuenta con el perfil y aprueban el examen de control y confinase se podrán incorporar. Afirmó que existe un compromiso de tránsito del Estado “para entregarnos una buena cantidad de elementos”.





svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- El próximo 15 de febrero, la coordinación de Tránsito Municipal dejará de operar y quedará en manos del Gobierno del Estado, confirmó el alcalde, Fernando Uc Jacobo.Manifestó que el personal de dicho departamento no será despedido, algunos de los elementos regresaran a la Dirección de Seguridad Pública (DSP), mientras que el personal administrativo se incorporará a las oficinas en donde hace falta personal.Aquellos elementos que no cuentan con el examen de control y confianza les pedirán que se integren y realicen dicha prueba, ya que se pretende fortalecer a Seguridad Publica.Consideró que se fortalecerá Tránsito del Estado, para evitar que como en el pasado se tengan pocos elementos y explicó que el gobernador Alejandro Tello en su Plan Estatal de Desarrollo tiene la intención de fortalecer Seguridad Publica y Tránsito.Dijo que es posible que sí alguno de los elementos que trabajaron en tránsito municipal cuenta con el perfil y aprueban el examen de control y confinase se podrán incorporar. Afirmó que existe un compromiso de tránsito del Estado “para entregarnos una buena cantidad de elementos”. Agregar a favoritos tránsito

coordinación

godezac

jerez

medida

funcionamiento