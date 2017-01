Del plan al desarrollo Claudia Edith Anaya Mota

La asistencia social puede describirse en acciones transversales que tengan el objetivo de mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, la asiste social debe tener una meta; lograr qué estos individuos alcancen el desarrollo social y económico. Por su parte, el desarrollo social puede entenderse como un proceso de promoción de la asistencia al desarrollo, dónde el pdesarrollo implica alcanzar el bienestar de las personas, dotándoles de atención a la salud, educación, vivienda, seguridad social, servicios públicos, este proceso de alcanzar el desarrollo social, debe ser dinámico y tener un objetivo... alcanzar el desarrollo económico.



En la presentación del PED de su gobierno,estas aristas; asistencia, desarrollo social y económico, son parte importante del mismo, y lo celebro, lo celebro por qué planea construir gobernanza a partir del recurso más importante que tiene Zacatecas: sus personas. Por ello el gobernador hizo especial énfasis en el tema de empleo (desarrollo económico) y programas de desarrollo humano.



En estos procesos; asistencia, desarrollo social/económico, el papel del Estado es prioritario como impulsor y coordinador por ello su correcta inclusión en el PED, pero es fundamental también contar con actores públicos, privados y sociedad civil. Hoy día es fundamenta la participación social para el éxito de un gobierno, asumir la co responsabilidad ciudadana cómo factor de buena gestión, es una oportunidad que debemos aprovechar



El gobernador Tello hizo un compromiso de transparencia y lucha contra la corrupción en trabajo unido con la sociedad, esto también es factor muy importantes para el éxito del PED, los ciudadanos deben estar pendientes del uso del recurso público, pendientes de los procesos y pendientes de los resultados. No podemos como sociedad civil, despreciar o dejar de lado nuestras grandes oportunidades de saber cóse usan los recursos públicos y ser parte también del éxito que genera el buen uso de los mismos. La puerta está abierta, nos necesitamos.







