Delegados municipales piden destitución de Pedro Juanes

El funcionario explico a los ediles de los pormenores de los programas sociales que maneja, así como de algunas de las dificultades que ha tenido para la realización de su trabajo, por lo que los regidores empezaron a cuestionarlo.



Una de las severas observaciones que le hicieron fue por no presentar su plan de desarrollo municipal, documento en el cual deberá estar plasmado el rumbo que tendrá en el municipio y que a la fecha este documento no existe.



Cabe destacar que antes de su comparecencia se presentaron algunos delegados municipales, quienes entregaron a los ediles copias de un documento firmado y sellado por más de veinte de sus compañeros, en el cual solicitan la destitución de Pedro Juanes Conde, director de Desarrollo Económico y Social.



De acuerdo al documento presentado por los delegados destaca que por su inconformidad hacia el director de dicho departamento ya que se le perdió la confianza, además su falta de incapacidad profesional y por el tráfico de influencias para el manejo de los apoyos y programas sociales a su cargo.



El documento destaca también que “dela misma manera no hemos tenido la atención y apoyo que nos merecemos como delegados, y representantes de nuestras comunidades, por lo anterior expuesto, los delegados firmantes, le exigimos la destitución inmediata del C. Pedro Juanes Conde, para recomponer los trabajos y poder cumplir con nuestra encomienda de manera responsable y satisfactoriamente ya que esta persona obstruye el trabajo y la coordinación con los delegados y por lo tanto nuestra gente de las comunidades está inconforme también por la mala atención y profesionalismo de esta persona”.



Finalmente señala el documento que “por lo antes expuesto y ante el compromiso como delegados y usted como presidente con el cargo que le encomendó el pueblo de Río Grande, Zac. y con la responsabilidad que tenemos como autoridades, esperamos su respuesta favorable”.



desarrollo económico y social

ayuntamiento

pedro juanes conde