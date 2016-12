Demandan los bomberos al Ayuntamiento de Juan Aldama Francisco Monsivais

La denuncia fue promovida por cinco integrantes de la Coordinación Municipal de Protección Civil y se formalizó, el pasado 14 de diciembre, ante el módulo de atención temprana del distrito judicial de Miguel Auza de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ).



La denuncia va contra el Ayuntamiento de Juan Aldama, a través de su representante legal, Luz María Salvarrey Estebane, así como en contra de Susana Rosalia Hernandez Martinez, tesorera municipal; al presidente municipal Héctor Rafael Castillo Alba; al jefe de personal Hildegardo Sosa Pérez, y en contra de Antonio Serrano Romero.



Los delitos por los que se acusan a las autoridades del municipio son contra el trabajo y previsión social, así como acoso laboral, según el documento.



Los socorristas refieren que el problema laboral inició el pasado 30 de septiembre, cuando sin motivo alguno se les disminuyó el sueldo.



Posteriormente, los elementos fueron amenazados para firmar un contrato de trabajo que iniciaba el 1 de octubre y termina el próximo 31 de diciembre, situación que no aceptaron pues sintieron, que estaban trasgrediendo sus derechos laborales como su antigüedad laboral.



Ante esta situación, Antonio Serrano, a nombre del alcalde, amenazó a los bomberos por no firmar.



