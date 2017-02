Demandan por 20 millones de dólares por plagio a Beyonce AP

Los albaceas de Anthony Barre, que utilizaba el nombre de Messy Mya en YouTube, afirman en la demanda presentada el lunes ante un tribunal federal en Nueva Orleans que la voz de Barre aparece en la introducción de "Formation". El documento alega que los herederos de Barre no han recibido ni reconocimiento ni pago.

Barre murió baleado en 2010.

Los albaceas del artista reclamaron al menos 20 millones de dólares en conceptos de derechos de autor e indemnización.

Además de Beyoncé, la demanda menciona a varios compositores, al director del video musical y a empresas propiedad de Warner Music Group. Representantes de Beyoncé y WMG no respondieron en un primer momento a una petición de comentarios.



