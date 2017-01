Demandará a Imagen el líder del Supdacobaez Noé Marín

“Estamos valorando una posible demanda penal en contra del medio que publica este tipo de declaraciones”, dijo, luego de que Imagen dio a conocer que el líder del Supdacobaez cumplía una doble función laboral y percibe más de 2 millones de pesos anuales de la suma de sueldos.

Reprochó que con las notas pretendieran desprestigiar al sindicato y a su persona, y aunque los datos publicados fueron correctos, nunca se violó el reglamento del contrato colectivo.



“Comienzan diciendo que gracias a lo jugoso y ostentoso de nuestro contrato colectivo de trabajo, es culpa nuestra y de organización sindical la situación financiera que prevalece en el sistema, cosa que es totalmente falsa”, dijo.



García aseguró que los beneficios que recibe el Supdacobez para realizar eventos extrainstitucionales se utilizaron con transparencia, ya que se invirtieron 1 millón 100 mil pesos anuales para llevar a cabo posadas, juegos deportivo, el aniversario del sindicato, marchas, entre otros. “Estos no son apoyos que se dan por debajo de la mesa, son apoyos que están plasmados dentro de nuestro contrato colectivo de trabajo”, aseveró.



En otro tema, dijo que el Supdacobaez halló 20 plazas irregularidades que le cuestan más de 900 mil pesos mensuales al colegio y algunos planteles operan con directores duplicados que cobran 14 mil pesos quincenales sin cumplir sus funciones.



Reprochó que encontraron 20 puestos de confianza que no fueron autorizados por la Federación y se entregaron debido a los favores políticos. “Se incluye tanto coordinadores de zonas y el secretario general del colegio”, aseguró.



García agregó que hay un exceso de personal, ya que se inventaron puestos como “coordinador de coordinadores y coordinador de jefes de materia”.



El líder sindical explicó que esta situación representa un gasto de 900 mil pesos mensuales para el Cobaez, ya que hay planteles que operan con dos directores, como el Víctor Rosales, y algunos no cumplen con sus funciones.



Aunque no quiso dar nombres, aseguró que ya los tienen detectados y la mayoría obtuvieron las plazas debido a los favores políticos que se realizaron en los sexenios pasados.



Gerardo García añadió que los 80 puestos de confianza que, pese a que no está en el contrato, también cobran la prima de antigüedad; “estos trabajadores le cuestan 9 millones 200 pesos cada año al Cobaez por este concepto.”



Sobre la marcha de este miércoles y el paro de labores, profesores del Supdacobaez manifestaron que hoy continuará la suspensión de labores como medida de protesta.



