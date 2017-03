Demandará alcalde al anterior trienio Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Alcalde de Susticacán. (Silvia Vanegas)



La falta de entrega por parte de la pasada administración retrasa las actividades en la presidencia, reconoció el primer edil.



“Es un año menos para la administración y todavía estar atendiendo asuntos de la entrega recepción es de gran impacto”, explicó al referir que a la fecha se desconocen los ingresos y pasivos que dejó el pasado gobierno.



Explicó que el gobierno anterior que encabezado por Gustavo Vázquez no finalizó la entrega recepción y no se actualizó el sistema de contabilidad por lo que “se considera administración fraudulenta, así lo tipifica la ley”, dijo.



Por lo anterior, se procedió a interponer la denuncia penal, y ya se dio una prórroga después de la entrega recepción de una semana para que capturaran la información que tenían que entregar, y no cumplieron con esta obligación.



De Santiago indició que se realizaron las notificaciones pertinentes a los funcionarios y algunos no acudieron, pero no realizaron la entrega de la contabilidad al término de los plazos que era del 5 al 9 de diciembre.



A partir de esa fecha se procedió al proceso penal y la semana pasada les llamó la procuraduría para ratificar la denuncia y aportar más elementos para esta demanda.



El presidente municipal refirió que se realizó otra demanda administrativa ante el Congreso del Estado en contra de quienes fueron responsables de la Tesorería, Obras Públicas, Desarrollo Económico y Social, así como a la Sindicatura, esta última por no actualizar los inventarios.



Los documentos que se entregaron no cumplen con lo requerido, pues en los formatos de bienes muebles, se indican los inmuebles y viceversa.



Además, comentó que los únicos pasivos que se atendieron son las demandas laborales del pasado gobierno que fueron 7 y dos de ellas por un costo de 350 y 200 mil pesos.





svanegas@imagenzac.com.mx SUSTICACÁN.- En el municipio aún no concluye el proceso de entrega recepción, por lo que el procedimiento se llevará por la vía penal, informó el presidente Gustavo de Santiago.La falta de entrega por parte de la pasada administración retrasa las actividades en la presidencia, reconoció el primer edil.“Es un año menos para la administración y todavía estar atendiendo asuntos de la entrega recepción es de gran impacto”, explicó al referir que a la fecha se desconocen los ingresos y pasivos que dejó el pasado gobierno.Explicó que el gobierno anterior que encabezado por Gustavo Vázquez no finalizó la entrega recepción y no se actualizó el sistema de contabilidad por lo que “se considera administración fraudulenta, así lo tipifica la ley”, dijo.Por lo anterior, se procedió a interponer la denuncia penal, y ya se dio una prórroga después de la entrega recepción de una semana para que capturaran la información que tenían que entregar, y no cumplieron con esta obligación.De Santiago indició que se realizaron las notificaciones pertinentes a los funcionarios y algunos no acudieron, pero no realizaron la entrega de la contabilidad al término de los plazos que era del 5 al 9 de diciembre.A partir de esa fecha se procedió al proceso penal y la semana pasada les llamó la procuraduría para ratificar la denuncia y aportar más elementos para esta demanda.El presidente municipal refirió que se realizó otra demanda administrativa ante el Congreso del Estado en contra de quienes fueron responsables de la Tesorería, Obras Públicas, Desarrollo Económico y Social, así como a la Sindicatura, esta última por no actualizar los inventarios.Los documentos que se entregaron no cumplen con lo requerido, pues en los formatos de bienes muebles, se indican los inmuebles y viceversa.Además, comentó que los únicos pasivos que se atendieron son las demandas laborales del pasado gobierno que fueron 7 y dos de ellas por un costo de 350 y 200 mil pesos. Agregar a favoritos alcalde

susticacán

pasivos

administración

demanda