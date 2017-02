Demócratas plantean invitar a Peña Nieto al Capitolio Excélsior

La intención de la bancada latina es que, la presencia de Peña Nieto podría ayudar a que se reparen los daños generados por las tenciones políticasprovocadas por las acciones y retórica que ha ofrecido el presidente estadunidense, Donald Trump.

Las recientes declaraciones y acciones de la administración de Trump, han dañado lazos entre nuestras naciones. Es absolutamente crítico que el Congreso reitere el compromiso de los Estados Unidos con nuestro importante aliado México”, cita el documento enviado por el caucus hispano de los demócratas.

La carta expresa también, que esta invitación daría oportunidad a que Estados Unidos demuestre que ‘sigue creyendo en la construcción de puentes y no de muros’.



El presidente Enrique Peña Nieto tenía previsto viajar a Estados Unidos a principios del mes de febrero para sostener una reunión con Donald Trump, sin embargo, la presión que el mandatario ejerció en torno al financiamiento del muro, dio como resultado la cancelación por parte del mexicano.



Hasta ahora, no ha sido establecida una fecha para reagendar el encuentro entre mandatarios, mientras tanto, secretarios de los gobiernos mexicano y estadunidense han realizado encuentros para continuar con la búsqueda de acuerdos en torno a los términos de la relación bilateral en materia de: Seguridad

Migración

Comercio

Cabe mencionar que, el último presidente mexicano que ofreció unas palabras desde el Capitolio, fue el panista Felipe Calderón, quien estuvo ahí en 2010.



