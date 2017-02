Demostremos a Trump que México es fuerte: Moreno Valle Excélsior

Debemos cuidar nuestros intereses económicos y defender a nuestros paisanos en los Estados Unidos, vamos a demostrarle a Trump que en México hay fortaleza, que hay unidad y que no nos vamos a dejar, nuestro país tiene un fuerte impacto en la economía de la unión americana”.



Moreno Valle insistió que en las marchas de este fin de semana se debe privilegiar la expresión ciudadana, olvidarse de los colores partidistas, así como diferencias ideológicas, para mostrar fortaleza y unidad como país.



Agregó que es necesario diseñar con los militantes de Acción Nacional, un proyecto ganador que pueda sacar adelante a esta ciudad y a este país.



La Ciudad de México para el 2018 se vuelve un elemento fundamental para el futuro del partido y del país, "es el segundo padrón más grande, no se puede aspirar a ganar sin este apoyo tan importante, estamos listos para trabajar delegación por delegación".



En este sentido, Omar Espinoza, líder delegacional del PAN en Iztapalapa, expresó que nuestro país necesita un gobierno que trabaje por el bien de la ciudadanía.

Queremos trabajar con usted para lograr una gran alternativa de cambio, señaló.

Posterior a este encuentro, Rafael Moreno Valle se reunió con consejeros, representantes delegacionales, así como líderes y militantes del blanquiazul en la capital del país.



