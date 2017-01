Denuncia Rivera Nieto conflicto de intereses dentro del SUTSEMOP Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Alejandro Rivera Nieto. (Karina Navarrete)



La declaración la hizo Alejandro Rivera Nieto, secretario general del pretendido Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), quien aseveró que “nuevamente” existe intervención de otro organismo, del cual no dio referencia.



Agregó que hay un conflicto de intereses dentro del SUTSEMOP. “Nuevamente volvemos a ver que es una simulación nada más y una conveniencia de intereses”, conformada, según su declaración por Felipe Ángeles Gallo, Pedro García, Armando Moreira y Miguel Toribio.



​Detalló que para las pasadas elecciones del sindicato no existió una convocatoria y no se brindó la oportunidad de que se conformarán planillas: “el 6 de diciembre del año pasado se lanzó la convocatoria y para el 19 de diciembre ya se está tomando nota y alzando la mano, que es totalmente fuera de lugar”.



capital@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), “no puede ser validado”.La declaración la hizo Alejandro Rivera Nieto, secretario general del pretendido Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), quien aseveró que “nuevamente” existe intervención de otro organismo, del cual no dio referencia.Agregó que hay un conflicto de intereses dentro del SUTSEMOP. “Nuevamente volvemos a ver que es una simulación nada más y una conveniencia de intereses”, conformada, según su declaración por Felipe Ángeles Gallo, Pedro García, Armando Moreira y Miguel Toribio.​Detalló que para las pasadas elecciones del sindicato no existió una convocatoria y no se brindó la oportunidad de que se conformarán planillas: “el 6 de diciembre del año pasado se lanzó la convocatoria y para el 19 de diciembre ya se está tomando nota y alzando la mano, que es totalmente fuera de lugar”. Agregar a favoritos zacatecas

sutsemop

sitez

miguel toribio