Denuncian a aviadores y nepotismo en el ITSZN

Mediante un comunicado que hicieron llegar a Imagen, los alumnos y maestros, quienes decidieron guardar el anonimato por miedo a represalias, acusan al director de pagar el chofer del ex director del ITSZN José Manuel Peña Badillo; meter a su propia esposa, Antonia Lares Gonzáles, quien figura en la institución como auxiliar administrativa; además de varios actores políticos allegados a Marco Vinicio Delgado, secretario del sindicato.



La molestia entre la comunidad tecnológica del ITSZN ha ido en aumento debido a que este grupo de supuestos trabajadores figuran en la nómina y “no se paran en la institución para realizar las actividades del cargo con el que figuran en los contratos firmados por el director”.



Las personas señaladas como aviadores del ITSZN son Hernán Alfredo Castillo Agüero, José Francisco Palomares Pantoja, Bertha Lucia Varela Herrada y la antes mencionada Antonia Lares Gonzáles, quienes cobran sin presentarse en la institución.



Dentro de los señalamientos figuran Pedro Muro y Luis Manuel Contreras, quienes son maestros con una hora frente a grupo y aseguran cobran como docentes de tiempo completo, además de Luis Herrera Díaz, actual Jefe de Departamento de Recursos Financieros del Tecnológico, quien afirman recibe un sueldo mayor al tabulador oficial.



Los inconformes apuntaron que el monto en conjunto que tienen las personas que no trabajan en el ITSZN y sin embargo cobran es de 65 mil pesos, los cuales podrían ser canalizados en becas para los estudiantes.



De igual forma especificaron que pidieron la información vía INFOMEX y en un punto relacionado con los contratos de licitación para infraestructura la respuesta no pudo ser atendida por falta de contratos en el instituto en los periodos 2015 y 2016.



