Denuncian a docente por acoso sexual Noé Marín

Imagen tuvo acceso a estos registros en la que se da cuenta de cómo Espinoza Gallegos incurrió en estas prácticas.



El acta se levantó en el Departamento de Asuntos jurídicos y laborales de la Secretaría de la Educación (Seduzac) el 9 de febrero y fue recibida por Hilda Maribel Puente Silva, asesora jurídica.



También, firmaron como testigos de asistencia Ricardo Patiño Flota y Claudia Araceli Femat Rodríguez.

De acuerdo a los documentos, el maestro aprovechó de su autoridad para abusar sexualmente de al menos tres niñas de 10 y 11 años de la escuela Niños Héroes de la comunidad Martínez Domínguez.



Según el testimonio de la única compareciente, su hija y sus amigas sufrieron agresiones como amenazas verbales, preguntas sobre su sexualidad, el acercamiento forzado de su cuerpo a los genitales del profesor y expresiones constantes como “mi amor”.



“El maestro se acercaba y le preguntaba si ya había tenido su periodo; la tomaba de la mano de manera inapropiada y le preguntaba que si ya tenía vello púbico y aseguraba que él ya tenía”, se indica en una declaración sobre el caso.



La denunciante precisó que, en una ocasión, la menor fue separada del grupo por el profesor, donde la amenazó e intentó abusar sexualmente de ella; sin embargo, debido a la presión de sus compañeras, decidió dejarla ir.



“La amenazó diciéndole ´pobre de ti que digas algo´ y la menor, que es amiga de mi hija, se asomó buscándola y le dijo al profesor Juan ´ya déjela en paz´, y que el maestro Juan le contestó ´tú vete para allá, yo voy a platicar con ella unas cosas”.



Asimismo, el acta guarda testimonio de que se realizó una junta donde los niños informaron a sus padres que el profesor Juan Espinoza Gallegos reprodujo en las aulas imágenes y videos pornográficos a través de un proyector.



“Hubo una junta para ver que los niños dijeron a sus papás que el profesor Juan Espinoza Gallegos le puso una película pornográfica en el salón”, dicta la denuncia.



En la reunión se encontraron Felipe de Jesús Monreal, director general de la primaria, y la maestra Nieves, supervisora de la Zona Escolar 18 de Zacatecas, quienes, de acuerdo al documento, encubrieron al maestro agresor.



“Cuando los demás padres le comentaron a la maestra Nieves que el profesor Juan les puso una película pornográfica, ella contestó que fue sin querer y hasta a nosotros nos podía haber pasado”.



La compareciente expresó que el director y la supervisora regional le exigieron que se manejara el caso con discreción; también aseguraron que el agresor no volvería a dar clases, pero éste volvió a la escuela.

“La reunión fue un viernes y, el siguiente lunes que se volvió presentar, tuve que recoger a mi hija porque se puso a llorar”.



Añadió que la maestra Nieves habló directamente con su hija para decirle que no se preocupara; también, aseguró que recibiría asistencia psicológica, pero no permitieron que la menor diera testimonio con el argumento de que “no tenía nada”.



“La supervisora Nieves habló con mi hija y le dijo ´ay mija, tú no le hubieras hecho caso, hubieras hablado con el director, no tengas miedo”.



