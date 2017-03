Denuncian a tránsito por amagar a taxista Rocío Ramírez

La agresión sucedió el pasado miércoles y provocó el enojo de los habitantes que se manifestaron contra los malos tratos de los agentes.



Habitantes de la cabecera municipal se organizaron para denunciar que durante los operativos que realiza la dependencia gubernamental en ese municipio se han salido de control.



El hecho se dio a conocer a través de las redes sociales, y este jueves los manifestantes acompañaron al taxista agredido a interponer una queja ante la visitaduría en Jalpa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).



Isabel Luna Ledezma, acudió a las oficinas de la visitaduría, para interponer una queja contra el elemento de Tránsito que atentó contra él. Refirió que en un operativo de tránsito un elemento intentó retirarle el taxi marcado con el número económico 49, y lo amenazó con su arma.



Luna Ledezma informó que el oficial de Tránsito quiso quitarle las llaves del vehículo y él se resistió, pese a ello, se llevaron el vehículo, sin embargo al resistirse a entregar las llaves del auto, le apuntaron con el arma, destacó que el oficial le dijo que le iba a quitar la unidad, pese tener la documentación en regla.



Lamentó que incluso, el elemento bajó a pasajeros que llevaba, una mujer y tres niñas menores, una de ellas, se espantó al ver que apuntaban al chofer.



La pasajera Leslie Itzel Luna Pérez confirmó la versión del taxista.



Por ello, Luna Ledezma solicitó las autoridades la destitución de elementos que incurran en abuso de autoridad.



Además, explicó que algunos elementos son de Juchipila y otros de otros municipios; también mencionó que en una ocasión llegaron los tránsitos a bordo de patrullas de la Policía Estatal Preventiva.



Más quejas

Este miércoles, Roberto Ramírez Jáuregui, fue víctima de los actos de elementos de tránsito, destacó que lo detuvieron sin razón aparente y le solicitaron los documentos del vehículo.



El ciudadano dijo que aunque tiene su documentación vial en regla, en ese momento no llevaba consigo la tarjeta de circulación, por lo que el oficial le dijo que se bajara del auto, y se subió él llevándose el vehículo, sin decirle, cuánto debía pagar de multa, o a donde se lo llevaría, dijo hasta el momento desconoce el paradero de su automóvil.



Por lo cual dijo lo ocurrido podría prácticamente considerarse un robo, ante ello, dijo que espera que se haga justicia y pueda recuperar su vehículo.



Un grupo de ciudadanos, acompañó a Isabel Luna Ledezma, a las instalaciones de la Visitaduría de Derechos Humanos, y comentaron su inconformidad ante la pasividad de las autoridades respecto de los hechos ocurridos en Juchipila.



Los ciudadanos piden que el gobernador, Alejandro Tello, garantice la seguridad como fue su eslogan y discurso de campaña, por lo que pide haga algo para fortalecer la seguridad en su municipio.

Aseguraron que si los atropellos no cesan, y las autoridades no hacen nada, ellos por su propia mano harán justicia.



Piden moto taxis

Desde la llegada de los Moto taxis al municipio de Juchipila, en octubre de 2015, la ciudadanía ha visto con buenos ojos la presencia de esta modalidad de transporte.



juchipila

queja

abuso de autoridad

cdhez