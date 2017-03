Denuncian anomalías de alcaldías ante el Congreso local Redacción

Entre ellas, se incluye la del regidor de Sain Alto, Jorge Luis Ramírez Román, quien acusa casos de nepotismo dentro de la administración municipal.



En Apozol, la síndica Mayra Ruvalcaba acusó al alcalde Osvaldo Valadez y varios funcionarios de irregularidades encontradas en la aplicación de los recursos en varios programas de beneficio social, por lo que pidió a la Legislatura una auditoría para deslindar responsabilidades.



El regidor de Enrique Estrada, Apolonio Ávila, consideró que el alcalde Héctor Cordero estaría incurriendo en irregularidades en la entrega de apoyos a grupos vulnerables, por lo que exigió que este rinda un informe.



En otro tema, La Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la 62 Legislatura aprobó que el Congreso del Estado solicite al procurador de la República, Raúl Cervantes, un informe del estado y avances de las carpetas de investigación abiertas al exgobernador Miguel Alonso.



El dictamen, firmado por los diputados Lorena Oropeza, PAN (presidenta de la comisión), Carlos Peña, PRI; Alberto Zamarripa, Verde; Mayela Hernández, Panal; y José Luis Medina, Morena, fue presentado en tribuna y mañana sería aprobado por el pleno.



En su exposición de motivos, la dictaminadora hace hincapié en que México vive una nueva etapa en la lucha contra la corrupción. Y de facto, ya no existen funcionarios que estén totalmente a salvo del brazo de la justicia.“Nuestra sociedad se enfrenta a cambios importantes. Hemos sido testigos de que a nivel nacional se investiga y sanciona a servidores públicos de diversa jerarquía, lo que hace evidente la vigencia de una nueva cultura.



“Resulta abrumador que la sociedad siga viendo a la función pública de manera negativa y sólo como a una fuente de corrupción y conductas indebidas”.



Destacan los diputados que Zacatecas no es la excepción en problemas de corrupción. Y éste genera una gran insatisfacción con la democracia.



Por otra parte, a propuesta de los coordinadores de bancada integrantes de la Comisión de Régimen Interno, la diputada Geovanna Bañuelos fue electa presidenta de ese órgano de gobierno de la 62 Legislatura.



El cargo lo ejercerá durante los seis meses próximos. Releva en la presidencia de la Cricp al priísta Gustavo Uribe.



Con información de Francisco Reynoso



