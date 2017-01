Denuncian en Veracruz pruebas falsas de VIH Excélsior

En 2014, la Secretaría de Salud bajo el gobierno de Javier Duarte adquirió un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida que resultaron falsas o inservibles, así como condones femeninos que estaban inservibles.



En la adquisición de pruebas rápidas se gastaron nueve millones de pesos y su aplicación fue suspendida cuando se percataron que daban falsos positivos y falsos negativos a personas que salían negativos al Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).



Patricia Ponce Jiménez, representante del Grupo Multisectorial VIH-Sida informó que estas irregularidades fueron denunciadas ante la Procuraduría General de la República, por el entonces secretario de Salud Juan Antonio Nemi, puesto que comprometía recursos federales.



La denuncia también fue notificada a la Contraloría General del Estado en la cual señalan que funcionarios de la Secretaría de Salud adquirieron el lote de pruebas rápidas en una licitación pública a la empresa Comercio y Servicios Administrativos del Golfo que sólo simuló cambiar el producto, porque sólo les cambió el embalaje pero dejó las mismas pruebas falsas. Lo anterior lo pudieron corroborar al verificar el número de lote.



Por otra parte, en investigación está el intento de desaparecer medicamentos que supuestamente estaban caducos y que a finales de julio de 2016 fueron sacados lentamente de bodegas y trasladados a zonas poco pobladas para incinerarlos.



Jarabes, tabletas, píldoras, sustancias antibióticas, entre otros medicamentos, fueron descubiertos cuando eran incinerados en un predio en el municipio de Banderilla.



La Contraloría General de Gobierno determinó que en la Secretaría de Salud operaron tres empresas ligadas con el diputado federal Jorge Carvallo Delfín, ya que Maxbec, Especialidades Médicas del Sureste y Grupo Empresarial Heberen, están a nombre de Mirna del Rosario Díaz Sarmiento y es representada por Rocío Alejandra y Andrés Beceiro Delfín, primos del legislador, pero no hubo denuncias ni investigaciones.



