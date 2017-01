Denuncian malos manejos y falta de apoyo atletas zacatecanos Yair Villalpando

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Juan Carlos Romero Bernal. (Yair Villalpando )



El popular Garras, ha convocado a la formación de la Asociación Estatal de Deportistas del Atletismo con la intención, enfatizó, de crear un verdadero apoyo para los actores principales: los atletas. Por lo que a partir del próximo lunes comenzará, por principio de cuentas, el desconocimiento de Dulce Flores como máxima autoridad del atletismo por parte de los inconformes y, posteriormente, la conformación de este nueva dirigencia.



"La inquietud de nosotros como atletas nace al sin número de injusticias que se han estado llevando a cabo ya durante 12 años en la que hemos tenido la misma dirigencia en el atletismo y ya estamos cansados, no lo dice Juan Carlos Romero sin toda la comunidad atlética".



Agregó que además se les quita porcentajes y se les obliga a ciertas afiliaciones en las que ellos no están de acuerdo, "por mencionarte un ejemplo el año pasado para un campeonato nacional se me quisieron dar 200 pesos para apoyo a un viaje a la ciudad de Monterrey (Nuevo León), obviamente no lo recibí, ni los uniformes, porque realmente estamos muy cansados de esta dirigencia", explicó el atleta que representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing.



De igual forma mostró su descontento y se dijo estar cansado de las carreras ´patito´ en Zacatecas en las que "no son las distancias correctas y no se cumplen los reglamentos básicos", situación similar que viven en los eventos de pista con jueces que carecen de conocimiento básico y recordó el último evento organizado por la AEEZ, el Selectivo Estatal de Campo Traviesa, en el que, dijo, no se cumplió con un solo requisito entre ellos las distancias especificadas por la Federación Mexicana.



"A raíz de esto y de 12 años de irregularidades, de que del dinero de los atletas tenemos que pagar su teléfono, sus comidas en restaurantes, de que los viajes lo tenga que pagar con el dinero de los atletas (...) a raíz de esto surgió la idea de unir a los atletas para poner un alto y que tengamos nosotros un comité, una dirigencia, que avale por los derechos del atleta".



Por último enfatizó que solo en Fresnillo existen un promedio de 500 atletas que no han sido afiliados por Flores Torres tanto recreativos como profesionales, "nosotros como atletas necesitamos no solo el apoyo económico sino otro tipo de gestiones: que se den recursos para que atletas de alto rendimiento asistan a eventos y que puedan hacer un buen papel, que gestione recursos para una carrera recreativa de nivel", concluyó Juan Carlos Romero.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Un grupo de atletas inconformes, encabezados por Juan Carlos Romero Bernal, se ha proclamado en contra de la actual dirigente de la Asociación de Atletismo del Estado de Zacatecas (AAEZ), Dulce María Flores Torres, por lo que ellos han calificado malos manejos y falta de apoyo a los integrantes de dicha la disciplina en el estado.El popular Garras, ha convocado a la formación de la Asociación Estatal de Deportistas del Atletismo con la intención, enfatizó, de crear un verdadero apoyo para los actores principales: los atletas. Por lo que a partir del próximo lunes comenzará, por principio de cuentas, el desconocimiento de Dulce Flores como máxima autoridad del atletismo por parte de los inconformes y, posteriormente, la conformación de este nueva dirigencia."La inquietud de nosotros como atletas nace al sin número de injusticias que se han estado llevando a cabo ya durante 12 años en la que hemos tenido la misma dirigencia en el atletismo y ya estamos cansados, no lo dice Juan Carlos Romero sin toda la comunidad atlética".Agregó que además se les quita porcentajes y se les obliga a ciertas afiliaciones en las que ellos no están de acuerdo, "por mencionarte un ejemplo el año pasado para un campeonato nacional se me quisieron dar 200 pesos para apoyo a un viaje a la ciudad de Monterrey (Nuevo León), obviamente no lo recibí, ni los uniformes, porque realmente estamos muy cansados de esta dirigencia", explicó el atleta que representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing.De igual forma mostró su descontento y se dijo estar cansado de las carreras ´patito´ en Zacatecas en las que "no son las distancias correctas y no se cumplen los reglamentos básicos", situación similar que viven en los eventos de pista con jueces que carecen de conocimiento básico y recordó el último evento organizado por la AEEZ, el Selectivo Estatal de Campo Traviesa, en el que, dijo, no se cumplió con un solo requisito entre ellos las distancias especificadas por la Federación Mexicana."A raíz de esto y de 12 años de irregularidades, de que del dinero de los atletas tenemos que pagar su teléfono, sus comidas en restaurantes, de que los viajes lo tenga que pagar con el dinero de los atletas (...) a raíz de esto surgió la idea de unir a los atletas para poner un alto y que tengamos nosotros un comité, una dirigencia, que avale por los derechos del atleta".Por último enfatizó que solo en Fresnillo existen un promedio de 500 atletas que no han sido afiliados por Flores Torres tanto recreativos como profesionales, "nosotros como atletas necesitamos no solo el apoyo económico sino otro tipo de gestiones: que se den recursos para que atletas de alto rendimiento asistan a eventos y que puedan hacer un buen papel, que gestione recursos para una carrera recreativa de nivel", concluyó Juan Carlos Romero. Agregar a favoritos atletas inconformes

juan carlos romero bernal

malos manejos

irregularidades