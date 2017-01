Denuncian presuntas transas de Rafael Sánchez Preza Redacción

Dentro de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos ya conspiran contra Rafael Sánchez Preza, de quien aseguran ha cometido una serie de anomalías.



Supuestamente, este hombre pidió un préstamo en el Issstezac que rotundamente se ha negado a pagar, y los platos rotos los están pagando los avales, que habrían sido trabajadores de la misma dependencia, con salarios no muy altos como el de Sánchez.



Otra supuesta anomalía de Sánchez Preza es que, según algunas versiones, está cobrando pensión en el IMSS, pero no ha reportado que sigue activo laboralmente. Hay quienes aseguran que si le siguen buscando, encontrarán pruebas para denunciar por fraude al funcionario estatal. Mientras tanto, Rafa Sánchez sigue trabajando en proyectos para la conservación de viviendas en el Centro Histórico, aunque aseguran que está preocupado por asuntos de su jubilación.



Reaparece y no lo quieren

Mucho descontento e inconformidad generó en Jerez el nombramiento de Eduardo López Mireles como recaudador de rentas. Lo peor es que el exalcalde solo es funcionario de medio tiempo.



Más indignación en Villanueva

Otro nombramiento que generó indignación fue el del director de Obras Públicas de Villanueva, Juan Leyva Albino. El funcionario no cumple los requisitos académicos de ley. Solo estudió hasta la secundaria, que terminó con un promedio de 7.0. El alcalde Jorge Luis García Vera dijo que se estaría revisando la situación.



Dejaron la escuela

De los diputados que dejaron la nómina de la Seduzac para entrar al Congreso, están Gustavo Uribe y Guadalupe Nallely Román. Mónica Borrego también estuvo en la Secretaría de Educación, pero presentó renuncia desde el 2011.



