Depeche Mode actuará en México el 11 de marzo de 2018

Compartir: Liga Compartir: En su página oficial, la banda británica confirma que su gira The Global Spirit Tour pasará por América Latina con shows en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y un concierto en el Foro Sol de la CDMX



En su página oficial, el grupo formado por Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher difundió que ofrecerá un único concierto en la CDMX el próximo 11 de marzon en el Foro Sol.



En su paso por Latinomaérica también actuará en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, el 16, 18, 21, 24 y 27 de marzo de 2018.



Los boletosestarán disponibles en preventa para tarjetahabientes de Citibanamex el 28 y 29 de marzo, a través del sistema Ticketmaster y en las taquilla del Foro Sol; y al día siguiente, el 30 de marzo, se podrán a la venta en general.



Los precios de las entradas son de $1,650 en pista, entrada general; $750 pista B, entrada general; $2,200 Naranja A; $1500 Verde A; $1100 Naranja B; $850 Verde; $550 Naranja C y $400 Verde C.









