Depeche Mode lanza video de su sencillo Where's The Revolution

Dirigido por Anton Corbijn, colaborador habitual del trío y que también se encarga de la portada y diseño del disco, el clip realizado en formato de blanco y negro muestra a Martin Gore (guitarra), Dave Gahan (voz) y Andrew Fletcher (teclados), en el patio de una cárcel abandonada, con hombres marchando y mujeres uniformadas alzando banderas y en algunas escenas hasta caracterizados con marxistas barbas.

"Llamamos al álbum Spirit porque es como '¿Dónde se ha ido el espíritu?' o '¿Dónde está el espíritu de la humanidad?'", explicó David Gahan a revista Rolling Stone, tras el debut de la canción el pasado 3 de febrero.

Tras cuatro años de sin un trabajo inédito, Depeche Mode está de vuelta con Spirit, bajo la producción de James Ford, de Simian Mobile Disco, quien en el pasado ha trabajado ya en discos de Foals, Arctic Monkeys y Florence + The Machine, entre muchos más.









Depeche Mode ya confirmó las primeras fechas del Global Spirit Tour, una gira que inciarán el 5 de mayo en Estocolmo, Suecia, y contará con 32 conciertos en 21 países de Europa, y que llegaría a Latinoamérica en la segunda parte del año.



