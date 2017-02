Deportados que no sean mexicanos también recibirán atención: Sedesol Excélsior

El funcionario mencionó el caso de las comunidades haitiana y africana que se encuentran retenidas en las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California. "Están estacionados queriendo pasar a EU, y nosotros no los podemos desatender, por una cuestión de humanidad, tampoco los podemos sacar", comentó.



"Porque nuestra tierra es receptora de muchos de estos migrantes, que a su vez lo hacemos con absoluto respeto a los Derechos Humanos", agregó.

El funcionario clausuró esta tarde los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social.



En entrevista, el titular de Sedesol indicó que se están atendiendo las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación realizó a diferentes programas de la dependencia, entre ellos la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH).



Miranda Nava comentó que ya no realizará giras de trabajo a los estados de México, Coahuila y Nayarit, en donde habrá elecciones para gobernador en el mes de junio, pero dijo que los programas sociales con padrón de seguirán aplicando.



