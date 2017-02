Deportan a menos zacatecanos Noé Marín

Hasta el momento van más de 500 zacatecanos deportados en el 2017, lo que representa un 30% menos respecto al 2016.



Vega Ordoñez dijo que no han detectado algún caso de deportaciones masivas de mexicanos.



“Todavía no identificamos medida alguna que sea sobresaliente o diferente a los cuatrienios anteriores en Estado Unidos; en 2017, van 500 deportados, pero es un 30% más bajo que en el mismo periodo del 2016”, dijo.



Además aseguró que el país no está preparado para recibir a los mexicanos que actualmente radican en el vecino país, ya que se fueron huyendo de las condiciones que actualmente prevalecen en México.

“El país no está preparado porque, si lo estuviera, no se hubieran ido los miles de connacionales al extranjero, pero debemos estar listos y crear programas para reintegrarlos económica y productivamente”, expresó el funcionario.

Explicó que el gobierno estadounidense puede dictar las leyes que considere necesarias para defender su seguridad, sin embargo, tiene organizaciones de mexicanos consolidados que pueden hacer frente a las medidas anti migratorias.



“Nuestros migrantes son muy organizados y no hay ni 23 mil esperando una sentencia para efectos de la posible deportación”, dijo.



El servidor público manifestó que el Gobierno Federal puso en marcha 20 programas para atender a los mexicanos que regresen a su país, sin embargo no hay un número determinado de casos.



