Deportan en el estado a 580 personas: INM

José de Jesús Vega Ordóñez, delegado del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas (INM), dijo que el número de migrantes detenidos en el estado se mantuvo.

“Llevamos las mismas cantidades que el año pasado, principalmente centroamericanos, hemos encontrado más de 580 personas en los que va del año y otorgado tres visas por razones humanitarias”, dijo el funcionario.

Comentó que las permanentes deportaciones de migrantes se deben a que las leyes mexicanas también contemplan la detención de personas que estén irregulares en el país y la repatriación a sus países.

“México también trabaja con tensión migratoria en materia de personas irregulares en el país”, dijo.

El delegado aseguró que, debido a alto índice de migrantes, se creó un programa de visas temporales hasta de cuatro años para aquellos que hayan llegado al país antes del 15 de enero del 2015.

Dijo que los migrantes pueden tener la certeza de que no serán detenidos, ya que las leyes de migración en México son “muy humanas” y no permiten que las personas que se presentan para tramitar su regularización en el país, sean detenidas para ser deportadas.

“Nuestras leyes jamás permitirán que un migrante que se acerque a regularizar su estancia sea detenido para, posteriormente, ser deportado a su país, eso, legal y humanamente, no es posible”, dijo.

Añadió que ya se entregaron tres visas a migrantes debido a que fueron víctimas de delito en México como el tráfico de personas.

Asimismo, el delegado del INM aseguró que se buscará regularizar a 25 mil migrantes en el país a través de diverso programas; sin embargo, se realizará un análisis de la forma cómo llegaron al país y su comportamiento al interior.

“Es un programa que busca regularizar 25 mil personas a nivel nacional, ya que, en lugar de construir un muro, busca un borrón y cuenta nueva para los migrantes”, dijo.

Respecto a la posibilidad de que los migrantes de los países del sur sean deportados a México, aseveró que no es posible debido a que no hay un acuerdo internacional que lo permita y Estados Unidos no tiene la facultad legal.

“No es posible que México reciba repatriados de Estados Unidos solo por el hecho de que México sea su vecino inmediato”, dijo.

Ordóñez insistió en que Zacatecas no espera una deportación masiva de migrantes connacional ni de otros países, ya que “es un proceso tardado y Estados Unidos todavía no tienen una estrategia definida”.



