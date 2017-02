Derechos sociales, en riesgo de judicializarse: Coneval Excélsior

Nos puede traer un problema, que es: la gente más abusada, como siempre, puede ganar las judicializaciones en vez de tener una planificación progresiva de cómo ir ejerciendo los derechos, de los más básicos hacia los más complicados", dijo Hernández Licona.

El funcionario participó este viernes en el "Foro sobre Derechos Sociales a 100 años de nuestra Constitución", organizado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la Universidad Iberoamericana.



Ante estudiantes, académicos y funcionarios, Hernández Licona puso un ejemplo de que este riesgo, incluso, ya es considerado por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como decía José Ramón Cosío, ministro de la Corte, ‘si a mí alguien llega y me presenta una demanda porque el Estado no me garantizó el acceso a la alimentación, le voy a dar la razón y le voy a decir a Hacienda, hazle como quieras, pero a este cuate le cumple’”, comentó el titular del Coneval.

Destacó que falta una estructura para coordinar los programas de asistencia, que atienden a la población más vulnerable del país. Cada gobierno que entra es capaz de hacer un Plan Nacional de Desarrollo completamente diferente, sin el hilo conductor del acceso efectivo a los derechos sociales ni de la inclusión.



Si casa seis años reinventamos el hilo negro con planes nacionales diferentes al anterior, vamos a ir como zigzagueando en vez de tener una traza de nación dictada por la Constitución mexicana y por un desarrollo basado en la inclusión plena de los derechos de todo mundo”, dijo Hernández Licona.

En relación al Informe Multidimensional de la Pobreza 2016, que el organismo tiene que preparar a partir de información del INEGI, indicó que sigue pendiente resolver el método en que el organismo concluyó que hubo un incremento en el ingreso familiar durante 2015.



Agregó que, ante esta situación, para fin de este mes el Coneval entregará un reporte de la condición en que se encuentran las carencias sociales en el país.



