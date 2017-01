Derrapa a bordo de su camioneta y se estrella contra un árbol Redacción

El incidente ocurrió la noche del miércoles, justo abajo del distribuidor vial que conecta con la avenida Quebradilla, con rumbo al municipio de Fresnillo.



Se trata de una camioneta Chevrolet pick de color verde, en la que viajaban dos jóvenes de entre 25 y 30 años, los cuales explicaron que el accidente se originó debido a lo húmedo de la cinta asfáltica, ya que causó que derraparan los neumáticos y se fueran directo a un árbol.



Al lugar acudieron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes se encontraron la pick up destrozada de la parte frontal a causa del fuerte impacto, mientras que sus ocupantes lograron salir bien librados por lo que no requirieron mayores atenciones médicas.



El área fue abanderada por los efectivos de seguridad, en espera de los agentes de Tránsito, quienes al llegar quedaron a cargo de la situación así como del peritaje de correspondiente, finalmente la unidad fue trasladada al corralón.



