Derrochan burócratas casi $1.5 millones en posadas Alejandro Wong

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



El mayor gasto se hizo en la Jefatura de la Oficina del Gobernador, que destinó 79 mil 500 pesos para obsequios a funcionarios federales y del gabinete estatal, más 76 mil 500 en rifas y para las posadas 631 mil pesos.



Sobre estas celebraciones, hay una lista en la que se incluye a 117 servidores públicos, casi todos del gobierno estatal, que se maneja como beneficiarios de regalos de la posada del gabinete 2016.



Además, hay otra lista de grupos para regalos de Navidad 2016, en la que se agrega el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa; y los diputados federales Benjamín Medrano, Francisco Escobedo, Claudia Anaya y Araceli Guerrero, además de los senadores Carlos Puente y José Olvera.



La diputada local Isadora Santivañez y el enlace con el Poder Legislativo Rafael Gutiérrez Martínez, quienes estuvieron en la lista de invitados, manifestaron desconocer el tema, en tanto la legisladora Patricia Mayela Hernández admitió que le llegó la invitación, pero no asistió.



José Manuel Contreras Santoyo, subprocurador de Derechos Humanos, informó mediante un mensaje que “en lo personal” él no recibió regalo. Julio César Chávez Padilla, funcionario de la Secretaría General de Gobierno, dijo que no asistió al festejo por motivos de trabajo.



En el caso del Issstezac, se reportó un gasto de 320 mil pesos, de los que 129 mil pesos fueron para comida y bebidas.



En la celebración, se rifaron sartenes de cocina, televisores LG de 32 pulgadas, licuadoras, vaporeras y minicomponentes, entre otros regalos, que sumaron 118 mil pesos, más 43 mil pesos por noches en cabañas de Paraíso Caxcán.



La Secretaría de Administración destinó 182 mil pesos para su posada del 13 de diciembre, a la que asistieron alrededor de 600 trabajadores. En el evento se rifaron 56 mil pesos en vales de despensas.



En el caso de la Secretaría General de Gobierno, se informó que al festejo asistieron 463 trabajadores y tuvo un costo de 173 mil pesos, de los que 99 mil 900 fueron para el banquete, 15 mil para música y ambientación; 8 mil 200 rentas de mobiliario y 50 mil en regalos consistentes en vales de despensa.



Para estas fechas, el gobierno estatal ya había anunciado un plan de austeridad y disciplina de gasto para el cierre del 2016. En dependencias como la Secretaría de Turismo del gobierno estatal y el IEEZ dieron a conocer que no destinaron recursos públicos para las celebraciones navideñas.



Sobre este tema, en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas reportaron que su gasto de la posada fue de 33 mil 681 pesos.

﷯



wong@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Casi millón y medio de pesos fue lo que se destinó a regalos, bolos, música y demás gastos de las posadas de la Jefatura de Oficina del Gobernador, la Secretaría de Administración, Secretaría General de Gobierno y el Issstezac.El mayor gasto se hizo en la Jefatura de la Oficina del Gobernador, que destinó 79 mil 500 pesos para obsequios a funcionarios federales y del gabinete estatal, más 76 mil 500 en rifas y para las posadas 631 mil pesos.Sobre estas celebraciones, hay una lista en la que se incluye a 117 servidores públicos, casi todos del gobierno estatal, que se maneja como beneficiarios de regalos de la posada del gabinete 2016.Además, hay otra lista de grupos para regalos de Navidad 2016, en la que se agrega el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa; y los diputados federales Benjamín Medrano, Francisco Escobedo, Claudia Anaya y Araceli Guerrero, además de los senadores Carlos Puente y José Olvera.La diputada local Isadora Santivañez y el enlace con el Poder Legislativo Rafael Gutiérrez Martínez, quienes estuvieron en la lista de invitados, manifestaron desconocer el tema, en tanto la legisladora Patricia Mayela Hernández admitió que le llegó la invitación, pero no asistió.José Manuel Contreras Santoyo, subprocurador de Derechos Humanos, informó mediante un mensaje que “en lo personal” él no recibió regalo. Julio César Chávez Padilla, funcionario de la Secretaría General de Gobierno, dijo que no asistió al festejo por motivos de trabajo.En el caso del Issstezac, se reportó un gasto de 320 mil pesos, de los que 129 mil pesos fueron para comida y bebidas.En la celebración, se rifaron sartenes de cocina, televisores LG de 32 pulgadas, licuadoras, vaporeras y minicomponentes, entre otros regalos, que sumaron 118 mil pesos, más 43 mil pesos por noches en cabañas de Paraíso Caxcán.La Secretaría de Administración destinó 182 mil pesos para su posada del 13 de diciembre, a la que asistieron alrededor de 600 trabajadores. En el evento se rifaron 56 mil pesos en vales de despensas.En el caso de la Secretaría General de Gobierno, se informó que al festejo asistieron 463 trabajadores y tuvo un costo de 173 mil pesos, de los que 99 mil 900 fueron para el banquete, 15 mil para música y ambientación; 8 mil 200 rentas de mobiliario y 50 mil en regalos consistentes en vales de despensa.Para estas fechas, el gobierno estatal ya había anunciado un plan de austeridad y disciplina de gasto para el cierre del 2016. En dependencias como la Secretaría de Turismo del gobierno estatal y el IEEZ dieron a conocer que no destinaron recursos públicos para las celebraciones navideñas.Sobre este tema, en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas reportaron que su gasto de la posada fue de 33 mil 681 pesos. Agregar a favoritos secretaría general de gobierno

issstezac

posadas

zacatecas