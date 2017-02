Derrotan las Tuzas UAZ 83-57 a ITESM CEM en Liga ABE Redacción

Tuzas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) reanudaron con el pie derecho la actividad de la Liga ABE de baloncesto en su jornada 15 en Primera División tras derrotar sobre el Campus Siglo XXI 83-57 a las Borreguitas del ITESM CEM.



Aunque las dirigidas por la maestra Albina Cerrillo comandaron las primeras unidades del enfrentamiento, pero sin lograr una diferencia considerable, la quinteta visitante no tardó en responder mediante los disparos de larga distancia, por conducto de Daniela Sánchez y Cinthia Perea, e incluso, con tres triples de manera consecutiva, pudieron igualar rápidamente la pizarra, y en lo posterior, a través de esa misma fórmula, dar una ligera voltereta a la misma, toda vez que la puntería en jugadoras de la UAZ como Stefany Esquivel, Alma Domínguez o la misma Stephany Chávez no aparecía, sobre todo cuando intentaban desde el corredor, lo que llevó a quedarse con mínima ventaja de 18-17 en la primera mitad.



Inclusive, la inercia de buena puntería le alcanzó a las del CEM para no despegarse de las tuzas, continuar en la pelea, y en algún lapso del partido tener una ventaja de hasta tres puntos, pues a pesar de tomar la mayor parte de los rebotes ofensivos y defensivos, la UAZ desperdició muchos disparos bajo la tabla aparentemente sencillos, pero fue el ingreso de Mónica Díaz en combinación con la constancia de Chávez, factores cruciales para cambiar las circunstancias del partido y sacar a flote el medio tiempo, aún con ventaja de 32-30.



Fue entonces en el tercer periodo cuando el factor Alma Domínguez también pesó a favor de las tuzas, pues ya sea con robos de pelota y asistencias convertidos en puntos para sus compañeras, coladas en la pintura y algunos disparos de tres unidades que, se logró en lo colectivo una racha de diez sin respuesta que encendieron las alarmas de la escuadra visitante, y aunque el ITESM buscó las modificaciones pertinentes para detener a Alma, y Mónica Díaz como las jugadoras más valiosas del cotejo, poco o nada se pudieron hacer, pues la UAZ se mantuvo encendida, y de a poco comenzó a construir una diferencia más amplia que para el cuarto episodio, prácticamente de mero trámite, les fue imposible recortar pues también con la presencia de Paola Jiménez bajo la tabla, se obtuvieron la mayor parte de rebotes en ambas pinturas, al grado de incrementar la diferencia hasta dejar el tanteador final 83-57 para las zacatecanas.



De esta manera, en lo que representó la décima victoria de las tuzas, Stephany Chávez fue la mejor anotadora con 21 puntos, por 18 de Paola Jiménez que también tuvo una destacada actuación al colaborar con nueve rebotes, seguida de Alma Domínguez con 16 unidades y Mónica Díaz con 14, mientras que para el ITESM CEM, Cinthia Perea fue la más destacada con 15 puntos, en tanto Daniela Sánchez colaboró con diez a la causa.



