Desabasto de gasolina no afectará a los servicios públicos 

Dijo que “ante la escases , la presidencia tomó sus providencias para que no parar los servicios”.



El funcionario comentó que la intención es los servicios públicos continúen de forma regular tanto en limpia, la Dirección de Seguridad Pública y otros departamentos que están prestando sus servicios de forma regular.



La instrucción de las autoridades es que los operadores de los vehículos oficiales tomen las medidas necesarias y carguen combustible a temprana hora, ya que afortunadamente en la gasolinera que surte la alcaldía, no se ha registrado escases.



Además, explicó que continuarán buscando alternativas para que ninguno de los vehículos que requieren de combustible quede varado por falta del mismo, y se tenga que interrumpir alguno de los servicios.





