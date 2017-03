Desacata orden Sánchez Preza Redacción

Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Alejandro Tello le pidió al titular de la Junta, Rafael Sánchez Preza, como a otros servidores públicos de la administración, que presentara su declaración patrimonial en la plataforma 3de3. El veterano funcionario no lo ha hecho, y según cuentan, tiene razones muy específicas para hacerlo.

Supuestamente, el hombre tiene adeudos muy considerables con instancias de gobierno y hasta el momento se ha negado a revelarlos. Hay gente que asegura que también se ha negado a pagarlos y dar a conocer sus declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses, sería muy contraproducente para él.

En la lista de los que sí han cumplido no solo se incluyen los titulares de las dependencias. También hay subsecretarios como José Manuel El Güero Maldonado, Guillermo Haro Valenzuela, Francisco Carrillo Pasillas, Julio César Chávez Padilla , Serguei Alejandro Román González y María de Lourdes Rodarte, entre otros.



No hubo registro

Según el presidente municipal de Morelos, Eduardo Duque y su equipo, el polémico y criticado exalcalde Horacio Franco solo dejó solamente 300 pesos con 50 centavos en caja cuando salió del cargo. El problema, según dicen algunos escépticos, es que “casualmente” Duque y sus colaboradores nunca levantaron un acta ni registraron que efectivamente les dejaron esa cantidad de dinero. Solo ofrecieron “su palabra” para confiar.



Fracaso

Adán Martínez, el experimentado migrante que gobernó Luis Moya del 2013 al 2016, tenía supuestamente un proyecto para echar andar una alberca olímpica en su municipio. Algunos de sus simpatizantes aseguran que ya estaba todo listo, pero al final la obra no se hizo porque no se la aprobaron los regidores. Mientras tanto, la alcaldesa Daniela Alba Rivera no parece muy interesada en rescatar el proyecto.



Inflan la nómina en Sombrerete

El exregidor y ahora contralor municipal, Jorge Armando Velázquez Vacio, puso el grito en el cielo al advertir que hay un incremento en la nómina, que el estimó en un 8 por ciento.

Según los informes de este hombre, el alcalde Ignacio Castrejón tendría en nómina a 724 empleados, si es que no han reportado contrataciones o despidos recientes.



