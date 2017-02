¡Desafían a Trump! Empresas de EU contratan a jornaleros en Tamaulipas Excélsior

La mañana de este jueves, mediante una convocatoria, más de 200 jornaleros de la región de Santa Engracia, en los municipios de Hidalgo y Güemez acudieron a solicitud de un consorcio de este tipo, el cual omitió su razón social, pero reconoció uno de los reclutadores que son trabajos para mexicanos.



El entrevistado quien se dijo representante de la misma, no quiso proporcionar sus generales, no obstante, comentó que es una empresa privada que da servicio a otras empresas, incluso ranchos agrícolas en la Unión Americana, quienes forman parte de un programa de Empleo Temporal del vecino país.

"Esto es independiente (de Gobierno), es una empresa privada que da servicio a gente de Estados Unidos que ocupan mano de obra allá”, dijo.

Los jornaleros tamaulipecos se van a radicar a diferentes estados americanos por un promedio de entre cuatro y seis meses, y se dedican a la pizca de manzana, uva y otros productos. Señaló que la empresa tiene aproximadamente 17 años, contratando a gente de todo el país y en especial trabajadores de la zona citrícola tamaulipeca.



De acuerdo al entrevistado, estos empleos están contemplados dentro de la visa de trabajo H2A y representa una oportunidad de trabajo en el vecino país, donde cuentan con sueldo base seguro dependiendo del Estado donde vayan a trabajar.



Además de las protecciones de la Ley; los aspirantes se encargan de contar con su pasaporte y pagan por adelantado sus gastos, una vez llegando al Estado donde trabajaran por hasta un semestre, les es devuelto el recurso invertido. "La visa, el transporte, hospedaje y servicios son pagados por la empresa, solo los alimentos los cubre cada jornalero”, se explicó.

De acuerdo a información de los Consulados americanos en México, las Visas H2A se crearon para trabajadores con o sin experiencia (no profesionales y sin un título académico) para trabajar en los Estados Unidos temporalmente. "Estas visas están basadas en una petición I-129, lo que significa que un empleador americano debe presentar una solicitud de empleo para sus trabajadores y obtener una Certificación de trabajo del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y recibir la aprobación de la petición, la forma I-797 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)".

Adán Martínez, es uno trabajador que lleva 12 años trabajando por seis meses en estados como Washington donde ha pizcado manzana, cereza, peras, comento que obtienen un promedio de 300 a 400 dólares por semana, que al tipo de cambio de hoy oscilaría de entre 6 y 8 mil pesos por siete días.



Originario del poblado Santa Engracia, Tamaulipas lleva el mismo tiempo trabajando en la zona citrícola de esa región solo que la diferencia es que aquí ganan entre 500 y mil pesos semanales.



Asegura que van contratados, en el tiempo que tiene de experiencia yendo a Estados Unidos no ha tenido problemas, ni ha sido maltratado y solo se enfrentan problemas los que se comportan fuera de la ley.



Antonio García Ruiz, es otro jornalero, solo con dos años de experiencia, resaltó que le ha tocado trabajar en el deshierbe de plantíos de uva, donde el año pasado le pagaron 12 dólares por hora y trabajan jornadas de máximo ocho horas.



Ambos señalaron que el sacrificio es que dejan a sus familias durante todo ese tiempo, pero que el beneficio es mayor a permanecer en México donde los salarios son muy bajos.



Y finalmente Eduardo Pérez, quien acudió a la convocatoria, es aspirante, nunca ha ido, pero asegura que amigos que ya han trabajado le han dicho que pugne por un lugar el cual representa un ingreso seguro durante la mitad del año.



