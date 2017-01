Desaparece el helicóptero de empresario regiomontano Excélsior

Manuel González, secretario General de Gobierno dijo que la aeronave pudo haber realizado un aterrizaje forzoso, porque hasta el momento no se tiene reporte de un accidente y pudiera estar extraviado en algún lugar entre la sierra de Villaldama y Bustamante.



Agregó que autoridades de Protección Civil y aeronaves del estado, la iniciativa privada y el Ejército se han dado a las tareas de búsqueda. “No tenemos ninguna otra noticia. El empresario dueño de este helicóptero es el ingeniero Fernando Maíz y se encontraban él y el piloto”, expresó. ​Los tripulantes de la aeronave no emitieron ningún llamado de auxilio.



MONTERREY, NL/ EXCÉLSIOR.- El Gobierno de Nuevo León confirmó la desaparición del helicóptero del empresario Fernando Maíz, quien partió de su rancho en Bustamante hacia Monterrey el sábado al mediodía y hasta el momento no ha sido localizado.Se trata de la unidad Bell 206 con matrícula XHNHR.Manuel González, secretario General de Gobierno dijo que la aeronave pudo haber realizado un aterrizaje forzoso, porque hasta el momento no se tiene reporte de un accidente y pudiera estar extraviado en algún lugar entre la sierra de Villaldama y Bustamante.Agregó que autoridades de Protección Civil y aeronaves del estado, la iniciativa privada y el Ejército se han dado a las tareas de búsqueda.​Los tripulantes de la aeronave no emitieron ningún llamado de auxilio.

