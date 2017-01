Incrementarán los ingresos de las hormiguitas en la capital Noé Marín

Este sábado, Judit Guerrero, presidenta del municipio de Zacatecas, tuvo su primera reunión con la plantilla de limpieza de “las hormiguitas”, donde expresó su apoyo y compromiso por mejorar la calidad de vida de sus familias.



Señaló que la labor de limpieza que realizan es parte fundamental para generar fuentes de empleo en la capital, ya que ayudan a mejorar la imagen de los monumentos y calles del Centro Histórico, donde se concentra la mayor afluencia turística del estado.



Guerrero pidió el consentimiento de estos trabajadores para desaparecer el comedor que instaló el pasado Consejo Interino, encabezado por Catarino Martínez, ya que “le hizo falta tiempo para organizarlo adecuadamente y ellos no sienten que los beneficiara realmente”.



Explicó que la renta del lugar le cuesta al municipio 15 mil pesos mensuales y es preferible dividir este monto entre los trabajadores para que tengan un ingreso extra que utilizarlo en un inmueble que no brinda los beneficios esperados: “No les ha significado un apoyo en alimentos básicos, para ellos es mucho mejor disponer de 150 o 200 pesos más, a estar pagando una renta en la que no se ven beneficiados”, dijo.



Señaló que la desaparición del dicho comedor no será un ahorro, sino una forma de lograr que la misma inversión brinde resultados más eficientes para los trabajadores, ya que “conservaremos el mismo monto, pero mejor invertido”.



Asimismo, aseguró que se revisarán todos los contratos de los 80 trabajadores para ver los posibles reajustes que se pueden hacer al personal, ya que hay trabajadores que pueden desempeñar otras labores más redituables con el impulso adecuado.



“Tenemos una plantilla que han sido de todo la vida y, algunas con deficiencias físicas; pero también se incorporaron personas que no necesariamente debieran estar en esta área y podemos proporcionar alternativas para autoemplearse”, dijo.



Finalmente, la alcaldesa capitalina dijo que la próxima semana presentará un programa detallado que pretenderá hacer más eficiente el funcionamiento del ayuntamiento, ya que contemplará medidas en el consumo de gasolina, pago de sueldos y gastos de operación.



“Vamos a dar un conocer todo un plan de medidas alternativas que a lo mejor no nos implica un ahorro, pero que sin nos vana a volver mucho más eficientes”, dijo.



