Descarta cronista interés por mover fecha de festividades Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En días pasados, se presentó ante el pleno del cabildo la propuesta de la modificación de la fecha de la fundación del municipio del 2 de septiembre de 1554 para el 24 de marzo de 1567.



Sin embargo, el cronista aclaró que la fecha propuesta corresponde al inicio de la actividad minera en el municipio, pues de la fundación de la villa, no se tiene definida.



La propuesta fue presentada por el historiador Bernardo del Hoyo Calzada en conjunto con Dévora

Rodarte, con respaldo en un documento que se tiene disponible en el archivo histórico del municipio.



El cronista dijo que se trata de un documento localizado en los archivos de la corona española, en el cual se precisa la aprobación del inicio de la actividad minera en la región.



Detalló que del inicio de la población que ocurrió a la par del establecimiento de la actividad minera, no se tiene un registro preciso en Fresnillo, solo el que corresponde a la fundación de las villas junto a las minas de San Demetrio, que ahora es Plateros.



Dévora Rodarte consideró que será de importancia cambiar la fecha que quedó registrada en el escudo oficial del municipio.



Aseguró que el tema queda en manos de las autoridades, quienes determinarán cómo se discute en la comisión que corresponde.



mespino@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Derivado de las investigaciones históricas, el cronista de la ciudad, Gustavo Dévora Rodarte afirmó que no se busca mover la fecha de las festividades del municipio.En días pasados, se presentó ante el pleno del cabildo la propuesta de la modificación de la fecha de la fundación del municipio del 2 de septiembre de 1554 para el 24 de marzo de 1567.Sin embargo, el cronista aclaró que la fecha propuesta corresponde al inicio de la actividad minera en el municipio, pues de la fundación de la villa, no se tiene definida.La propuesta fue presentada por el historiador Bernardo del Hoyo Calzada en conjunto con DévoraRodarte, con respaldo en un documento que se tiene disponible en el archivo histórico del municipio.El cronista dijo que se trata de un documento localizado en los archivos de la corona española, en el cual se precisa la aprobación del inicio de la actividad minera en la región.Detalló que del inicio de la población que ocurrió a la par del establecimiento de la actividad minera, no se tiene un registro preciso en Fresnillo, solo el que corresponde a la fundación de las villas junto a las minas de San Demetrio, que ahora es Plateros.Dévora Rodarte consideró que será de importancia cambiar la fecha que quedó registrada en el escudo oficial del municipio.Aseguró que el tema queda en manos de las autoridades, quienes determinarán cómo se discute en la comisión que corresponde. Agregar a favoritos festividades

fecha

fresnillo

cronista

investigaciones