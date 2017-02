​Descarta Ford que 'efecto Trump' provocara cancelación de planta en SLP Excélsior











El director de Ford México explicó que el proyecto era poco viable por la disminución de la demanda de autos compactos; reitera compromiso de la empresa para generar empleos



En una reunión con medios de comunicación que sostuvo posterior al evento conmemorativo de los 50 años del Comité Cívico de Ford, aseguró que la cancelación de la planta no se debió a motivos políticos sino a cambios en la estructura del mercado. La verdad es que no nos fuimos de México, no nos gustó la decisión que tomamos", indicó. Estiman que el rendimiento de la producción de la planta en SLP sólo alcanzaría la mitad de lo previsto inicialmente.



Al respecto, explicó que la cancelación de la planta se debió a que se planeó para fabricar allí el modelo Focus, que pertenece al segmento de los automóviles compactos, del cual los consumidores han disminuido su interés en el últimos tiempos, porque en Estados Unidos el costo de la gasolina se mantiene barato, lo cual provoca que tengan mayor interés en los vehículos de mayor tamaño.



Ante este panorama, abundó que, si se construía la planta de San Luis Potosí iba a producir a la mitad de la capacidad planeada, situación que iba a causar conflictos en los costos de producción y por lo tanto en la rentabilidad de la compañía.



Por ello, señaló que la empresa prefirió solamente instalar la línea de producción de Focus en Hermosillo en lugar de tener una planta nueva con capacidad ociosa.



En este sentido, también reconoció que las líneas de producción de la planta que la empresa tiene en Hermosillo, Sonora, donde se producen los modelos compactos Fusion en versión híbrida y de gasolina, así como el vehículo de la categoría de lujo Lincoln MKZ, también han padecido la disminución en la demanda de este tipo de automóviles, por lo que para mantener la rentabilidad de este complejo de manufactura se optó por instalar allí la línea de producción del Focus.



Destacó que el compromiso con México es tangible cuando se toma en cuenta que Fort emplea en nuestro país a más de 19 mil personas, plantilla a la que se sumarán tres mil con el inicio formal de operaciones, de la planta de Irapuato y de Chihuahua, las cuales harán transmisiones y motores que se exportarán.



LOS NÚMEROS DE FORD MÉXICO: 4 plantas de producción

19 mil empleados

12 mil millones de dólares, son las ventas anuales.

125 distribuidores Sobre las sobre las campañas que se hicieron en redes sociales para que los consumidores no comprarán vehículos Ford, comentó que son decisiones personales pero que no afectan la rentabilidad de la empresa porque confían en la calidad de sus productos.



inversión

méxico

donald trump