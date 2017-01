Descarta Moreno Valle alza en tarifas de transporte tras ‘gasolinazo’ Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Las tarifas de la Red Urbana de Transporte Articulado que opera el gobierno estatal no van a subir independientemente del incremento a la gasolina, dijo el gobernador de Puebla Nosotros por lo pronto en Puebla estamos trabajando con el gobernador Gali electo para buscar algún mecanismo que no sube el transporte público, porque la medida es inevitable, no depende de los estados por más que nosotros digamos”, señaló tras la toma de protesta de Marco Mena, como gobernador del Estado Tlaxcala.

Gobernador, ¿habría un subsidio? Estamos buscando una cuestión inteligente, pero solamente enfocada a que no suban las tarifas de transporte público. Entonces, tenemos que buscar el método, lo veníamos comentando ayer, ahorita lo vamos a seguir platicando porque éste es un efecto inmediato que impacta a los ciudadanos. El estudiante qué tiene que ir a la universidad si le suben en el transporte público es un gasto, el ciudadano que tiene que ir a trabajar, queremos hablar con las empresas, también para ver si a través de algún incentivo fiscal. Por ejemplo, empresas como Audi, por poner un ejemplo, transporta gente todos los días. Si ustedes van por Huamantla pueden ver que llegan todos los días camiones de Puebla de trabajadores de Audi; la empresa les paga su transporte. Entonces, tal vez, incentivar empresas que puedan tener ejercicios similares”.

¿Tiene que terminar antes de que termine su gobierno? Sí, yo espero poder tener el mecanismo antes de que concluya el gobierno. Pero obviamente en virtud que va a hacer algo que impactará al gobernador electo Tony Gali, pues necesitamos estar en coordinación con él”.

Por lo pronto las tarifas de la Red Urbana de Transporte Articulado que opera el gobierno estatal no van a subir independientemente del incremento a la gasolina, eso ya lo acordamos, ahora tenemos que ver el resto de las rutas cómo apoyarlas porque sí habíamos estado manifestando que no habría un alza en transporte público, no habido incremento; pero, en este caso, si hay que reconocer el aumento a la gasolina y por eso buscar algún mecanismo que nos permita evitar que se dé para que no se afecte el ciudadano y ver cómo trabajamos con los concesionarios.



