Descartan ataque terrorista en el Blue Parrot de Playa del Carmen

El fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech dijo que el ataque cometido en la clausura del Festival BPM tampoco se puede atribuir a enfrentamiento entre bandas delictivas, pide esperar resultados de investigación. Foto: EFE



Dos hombres de nacionalidad canadiense, un colombiano y un italiano perdieron la vida, así como una mujer que, a diferencia de los anteriores, no falleció por impacto de bala sino a consecuencia de una caída en medio del caos suscitado en la calle 12 con 1ª avenida, de la colonia centro. De entre los hombres, dos habrían sido integrantes del equipo de seguridad del Festival, inferencia hecha a partir de la ropa que vestían.



El fiscal aseguró que el Gobierno del Estado está en contacto y trabaja en coordinación con autoridades consulares, para todo lo necesario y en particular para la entrega de los cadáveres una vez terminadas las necropsias de ley.



Precisó que siete de los lesionados fueron trasladados a la clínica Playamed, seis al Hospital General y dos al IMSS y confirmó que ocho fueron ya dados de alta, entre ellos dos estadunidenses y un canadiense.



Se presume que la seguridad del Festival trató de repeler la agresión por lo que la Fiscalía también investiga si los elementos que ahí trabajaban se encontraban armados. En el lugar de los hechos se encontraron casquillos calibre tipo .38 Super, 9 milímetros y .380, así como 7 proyectiles.



El fiscal Miguel Ángel Pech, agregó que las autoridades tuvieron conocimiento de otro incidente en el que se dio un intercambio de disparos cerca de la discoteca, “pero estamos investigando si tiene algún tipo de relación”.



En la página de Facebook del Festival se publicó el siguiente comunicado oficial:

Es con mucha tristeza que compartimos los reportes confirmados de la policía que las acciones de un sujeto solitario en Blue Parrot hace unas horas, resultaron en sucesos fatales con cuatro fallecidos y doce heridos. Este acto de violencia inició en Calle 12 frente al club y tres miembros del equipo de seguridad de BPM están entre esas vidas que perdimos, mientras trataban de proteger a los asistentes en el interior de la sede.



The BPM Festival ha estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales (Seguridad Pública / Policía Turística) durante el festival, para asegurar el bienestar de todos los asistentes. Estamos conmovidos con el dolor de este acto de violencia sin sentido, y cooperando plenamente con la policía local y funcionarios del gobierno a medida que continúan su investigación.



Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las víctimas y sus familias y todos aquellos afectados por estos trágicos acontecimientos.



La familia The BPM Festival



