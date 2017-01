Descartan aumentos en las tarifas de los servicios del Registro Civil en Jerez Redacción

JEREZ.- La oficial del Registro Civil, Luz María Juárez Trejo, dio a conocer que no habrá aumento en las tarifas de los diferentes servicios que ofrece esta dependencia, misma que tuvo gran actividad en el pasado periodo vacacional, en la que el personal de reciente ingreso estuvo laborando de manera regular.La funcionaria dijo que por instrucciones del alcalde Fernando Uc Jacobo, no habrá aumento en los costos de trámites que se realizan en esta oficina, como lo es la expedición de actas del estado de Zacatecas independientemente del municipio, con un costo de 87 pesos, mientras que las actas de otras entidades cuestan 227 pesos, en lo cual no ha habido aumento en comparación al año anterior.Mencionó que la expedición de actas de nacimiento sigue siendo la solicitud más frecuente, sin embargo, en el último mes del año 2016, hubo un importante aumento en el registro de defunciones, siendo en total 57 casos de este trámite durante diciembre.Otros servicios son constancias de soltería, corrección de trámites administrativos, de los cuales, parte del proceso se lleva en las oficinas municipales y el resto se canaliza a la dirección del Registro Civil del estado, y otros trámites en su mayoría inmediatos, mismos que en la actividad cotidiana son solicitados por hasta 80 personas al día.Lucy Juárez informó que el módulo del hospital general está cumpliendo su función y puede atender tanto a personas del sur de Zacatecas, como de la zona norte de Jalisco, que son quienes acuden con mayor frecuencia a este nosocomio, gracias al sistema único nacional.

