Descartan que ataque a Fiscalía de Cancún fuera por rescate de detenidos

En entrevista televisiva, el funcionario estatal explicó que, al momento del ataque perpetrado por al menos 10 sujetos a bordo de motocicletas, ni ‘Doña Lety’, presunta mujer a la que se le atribuye el manejo del narcomenudeo en la plaza, ni ningún otro detenido estaban en la Fiscalía en Cancún. No había ningún detenido en las oficinas de la Fiscalía en el momento del ataque”, afirmó ante los cuestionamientos en torno a la versión que se propagó a través de redes sociales.

Sin embargo, dijo que se tienen indicios claros de que la violencia registrada en horas recientes es responsabilidad de grupos del crimen organizado.



En ese sentido, señaló que continúan las investigaciones para esclarecer qué célula criminal es la que operó el ataque registrado la madrugada del lunes en el centro nocturno ‘Blue Parrot’ y el incidente del que fue blanco la Fiscalía General del Estado, las instalaciones del C4 y zonas aledañas.



Asimismo, destacó que las muestras de violencia criminal pueden ser en respuesta a las acciones que ha implementado la presente administración estatal para ‘acabar con el desorden’, pero también se analiza si los tiroteos registrados en un periodo de 36 horas tienen que ver con la disputa de la plaza por parte de operadores de distribución y venta de droga.



Por ello, López Mena enfatizó que la administración estatal no cederá ante la presión de los grupos criminales. Es muy probable que sea una pelea por la plaza, pero también una respuesta a la decisión del gobierno de echar para atrás la impunidad”, manifestó.



