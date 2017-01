Desconocen cuánto presupuestarán para el DIF Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Sin embargo, de inicio, se recortó la propuesta porque se previó la creación de infraestructura que por el momento, no será posible.



Juana García Calderón, directora de DIF, afirmó que que se planteó la posibilidad de abrir bodegas y utilizar el espacio que actualmente se se ocupa con este objetivo para área administrativa.



Expuso que por lo pronto, este tema no se manejará de esta forma por lo que el presupuesto que se les asigne disminuirá de manera considerable.



El presupuesto que ejercieron durante el año pasado correspondió a 75 mil pesos por mes, como subsidio del gobierno local, pero solo se recibió hasta abril del año pasado.



La funcionaria municipal dijo que esperarán hasta la aprobación del Plan Operativo Anual para tener las cifras de manera concreta.



mespino@imagenzac.com.mx El DIF municipal presentó una propuesta para la asignación de 11 millones de pesos para ejercer durante este año.Sin embargo, de inicio, se recortó la propuesta porque se previó la creación de infraestructura que por el momento, no será posible.Juana García Calderón, directora de DIF, afirmó que que se planteó la posibilidad de abrir bodegas y utilizar el espacio que actualmente se se ocupa con este objetivo para área administrativa.Expuso que por lo pronto, este tema no se manejará de esta forma por lo que el presupuesto que se les asigne disminuirá de manera considerable.El presupuesto que ejercieron durante el año pasado correspondió a 75 mil pesos por mes, como subsidio del gobierno local, pero solo se recibió hasta abril del año pasado.La funcionaria municipal dijo que esperarán hasta la aprobación del Plan Operativo Anual para tener las cifras de manera concreta. Agregar a favoritos dif

presupuesto

plan operativo anual

juana garcía calderón