Desconocía alcalde de Jerez caso qie involucra al titular de la DSP en atentado  

Esperará a que se dé la información y la solicitud para participar conforme las posibilidades del municipio.



Dijo que tiene conocimiento que se dio un hecho fuera de la zona de tolerancia o una posible riña al interior de la zona y una balacera la exterior de la misma.



Consideró que es el Ministerio Público el que debe indagar por que el municipio no es facultades y en el caso de sus funcionarios tiene el conocimiento de donde esta que hacia en su momento.



Aclaró que el retirar al director de seguridad pública Víctor Hugo Alcalde Pérez de su cargo no tiene que ver con el acto que cometió, pues al momento, dijo que se desconoce si es el culpable o no.



Informó que si se tiene investigación peor que no tiene por que darlo a conocer y será el Ministerio Publico quien lo tiene que hacer.



Dijo “estamos ante un hecho lamentable yo lo repruebo este tipo de actos” aseguró que es algo que le quita el sueño y que requeriré de tomar determinaciones más drásticas en torno a la Seguridad Pública del municipio lo que ser vera.



Afirmó que la propuesta, ya está en el escritorio del gobernador a quien le pedirá apoyo para que se cuente con un director certificado y cuente experiencia al don de mando, pues pretende que el municipio se integre a un mando único.



​Reconoció que se están realizando las averiguaciones para que el vehículo blanco de seguridad pública sea analizado, ya que el director aun en funciones lo tenía a su cargo.



